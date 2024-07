筋トレ効率をミエル化！プラタナスの木「KARADASCOPE カラダスコープ」

プラタナスの木は、本来見ることができない筋トレ中の筋肉の動きや運動の強さをリアルタイムでミエル化して、筋トレ初心者にもわかりやすい表示で、ずっと筋トレが続けたくなる筋力可視化ツール「KARADASCOPE カラダスコープ」を、2024年7月23日から一般販売開始しました。

プラタナスの木「KARADASCOPE カラダスコープ」

商品名 :KARADASCOPE カラダスコープ

発売日 :2024年7月23日(火)

種類 :スタンダードエディション

価格 :33,000円(税込)

内容 :本体×1個、シリコンカバー×1個、マジックバンド×4個、

USB TYPE-Cケーブル×1本

スマートフォン用アプリ(iPhone用・要App Storeダウンロード)

サイズ :本体 約 縦40mm×横40mm

シリコンカバー 約 縦45mm×横75mm

マジックバンド 約 縦230mm×横30mm

カラー :ブラック

販売場所:楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/upswing/karada-scope/

「KARADASCOPE カラダスコープ」URL:

■開発背景

今日人の健康志向は高まっており、エクササイズクラブや24時間ジムも多くなってきています。

しかしながら初心者の多くが「マシンはあっても正しいやり方がわからない」「正しくできているかわからない」「自分に必要な運動がわからない」と言う理由で年間80%以上の人がジムを退会しています。

この多くの「わからない」を解決すれば運動からのドロップアウトを防げるのではないかと思い、ゼロから研究を重ね鳥取大学医学部博士にも尽力いただき今回製品化されました。

■商品の特徴

*筋肉の動きがミエルキコエル

筋トレ中の筋肉の動きを鍛えたい部位に装着されたセンサーが瞬時に読み取り、iPhoneに無線送信。

カラダスコープアプリでは筋肉の動きと運動の強さをインジケーターとカウンターでリアルタイム表示。

また運動レベルによってサウンドを聴くことができるので視覚と聴覚で自分の運動レベルがわかります。

*すきま時間を使ってハードル低めの筋トレ

自宅やオフィス、立つスペースがあればいつでもスタートできます。

はじめのうちはペットボトルをダンベル代わりにハードル低めに無理なくスタート。

正しいやり方やフォームを覚えながら3分から始められます。

*全身の筋トレをまずは気軽にトライ

カラダスコープアプリには現役インストラクターによる全身50種類以上の運動内容を網羅したハウツー動画があり、腕まくりだけですぐスタートできる腕のトレーニングや、お腹やお尻のトレーニング動画もあります。

健康寿命を向上したい人もシェイプアップしたい人も、基礎トレーニング動画で無理なく飽きることなく筋トレが楽しめます。

*運動の記録はもちろん自動

運動の内容や運動した回数を自分で覚えておくのは大変ですが、カラダスコープは運動内容や運動の回数を1セットずつ全て自動的にカレンダーに保存しています。

フォームややり方に集中してゆるい筋トレながらも基本を身につけ「実感する筋トレ」を続けることができます。

*高い精度なのに安価

研究用や医学目的の専用機器は、身体中にセンサーを張り巡らして動かすために専用アプリが必要であり、プロ仕様のものは安くて数十万円、高いと一千万円くらいします。

カラダスコープは研究目的ではなく、筋トレ初心者の方々が安価でより簡単に継続できることを目的としているため、今回4万円を切って製品化しました。

全身にセンサーを貼ることなく、鍛えたい部位をピンポイントに高い精度でチェックすることができ、手軽に筋トレを楽しめます。

