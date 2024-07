バイクとクルマの“いいとこどり”！カーター「APtrikes250」

カーターが総輸入元として累計1,000台以上の販売実績のある「APtrikes125」は、新たに250ccエンジンを搭載する「APtrikes250」を2024年秋頃に車両本体価格70万円台にてリリースを予定しています。

カーター「APtrikes250」

「APtrikes125」は、「普通自動車免許OK」「保険・税金が安い」「車検不要」という利便性の高さから人気を得ていますが、今回は125ccモデルでの走行においてユーザー様から得たフィードバックに基づいて改良しています。

125ccモデルは単独で平坦な道路を走行する上では必要充分でしたが、複数人での乗車時や重量物の積載、急な坂道での登坂力において若干の力不足を感じるという意見があり、「APtrikes250(250ccモデル)」の開発に着手しました。

250ccモデルは、125ccよりも出力が高く長距離走行にも適し、エンジン耐久性の向上も図ります。

【プロトタイプ概要】

250ccモデルとしてリリースする為の試行錯誤の末、遂に完成したAPtrikes250(250ccモデル)プロトタイプ。

今回の変更の核となるエンジンは、APtrikes125(125ccモデル)にも使用される多くの実績を持つZONGSHEN製です。

125ccエンジンよりも多くの発熱量をクリアすべく、水冷エンジンを採用しました。

また、変速機を5段変速へと変更しあらゆる走行条件下においての適応性を向上させます。

※APtrikes125(125ccモデル)と同様に普通自動車免許(AT)にてお乗りいただけます。

新設計のフレームは250ccエンジンに対応。

サイドアルミフレームは250ccモデルの振動に耐えうる肉厚に変更し強度を確保しました。

また、従来のスイングアーム式から3リンク式リジッドアクスルサスペンションへ変更する事で強度及び操縦安定性を向上しています。

車体サイズは従来の125ccモデル同様、日本の道路事情や保管スペースにもマッチする大きさに留める事で、「APtrikes」が評価されるサイズ感です。

125ccモデルと同じ車体サイズ

【エンジンスペック】

エンジンモデル:ZONGSHEN製 250cc

原動機種類 :水冷4ストロークOHV2バルブ単気筒

燃料 :無鉛レギュラーガソリン

排気量 :246.2cc

最大出力 :11.5kW(15.6PS)/7,000r.p.m

最大トルク :19.5N・m(1.98kgf・m)/5,000r.p.m

変速機形式 :ロータリー式・5段変速+後退(遠心クラッチ)

■APtrikes250 プロトタイプテスト

まずは市街地の通常走行におけるテスト。

APtrikes125(125ccモデル)と比べエンジン出力が高くなった事や5段変速に変更し、常用回転数が低減したことにより、エンジンへの負担を軽減できました。

次に、登坂力チェックの為、俗に言う峠道を走行。

APtrikes125(125ccモデル)と比べエンジンのトルクがアップした事で速度低下を抑え再加速性能も大きく向上。

他、高負荷及び、通常走行ではあり得ない過酷な状況でのテストや、無風無走行で高回転負荷をかけた状態の冷却水温度や油温のチェックなどを行い、250ccエンジンのテストを繰り返しました。

■APtrikes250 プロトタイプ・長距離走行テスト

長距離の実走テストを慣行。

神奈川〜大阪間 約500km(往復1,000km)の高速道路走行テストとなり、250ccモデルの実走行における耐久性や問題点を確認しました。

※3輪トライクでの法定最高速度を厳守しての走行チェック。

通常走行及び高負荷状況において水温油温共に80〜90度ほどにて常時安定。

(最高気温約32度での計測)

※今回の高速道路走行テストは250ccモデル発売に向けての耐久性確認の為に実施したものとなります。

APtrikesは身体に走行風が当たらない為、オートバイと比較すると疲れは感じにくいですが、小型3輪車両の特性上、走行安定性などは自動車に及びません。

約500km完走!!

■APtrikes125 正規販売店一覧

現在、APtrikes125 正規販売店を募集しています。

ホームページ「正規販売店・応募フォーム」

https://www.aptrikes.jp/contact-dealers.html

にアクセスいただくと、応募条件や登録までの流れなどを確認できます。

※登録は先着順ですのでご注意ください。

※各販売店への来店は必ず事前予約をお願いします。

※突然の来店には対応できない店舗もあるのでご注意ください。

《正規販売店一覧 PDF》※2024年7月23日時点

https://www.atpress.ne.jp/releases/403435/att_403435_2.pdf

