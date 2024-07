デジタルインナーミラーオールインワンモデル！MAXWIN　MDR-C010A5Kai

カー用品ブランド「MAXWIN」は、ミラー型 ドライブレコーダーの新商品として、デジタルインナーミラーに必要なスペックやオプション品がすべて揃っているオールインワンモデル『MAXWIN MDR-C010A5Kai』を発売しました。

前後カメラは逆光に強いSONY IMX307イメージセンサー(STARVIS・HDR対応)を採用!

4つの安心録画機能搭載し常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視で始まりから終わりまで逃さず録画します。

さらにGPS機能も搭載し自車位置情報、速度、日時を録画データと共に記録します。

【製品紹介】

◆充実した走行時の録画や駐車監視機能

駐車監視機能

前後カメラで録画が可能!運転中の常時録画、衝撃感知時の緊急録画、危険予知後の手動録画など、駐車監視中には衝撃を感知する衝撃録画機能と常時コマ送りで録画するタイムラプス撮影の2種類が搭載。

使用用途に選べる充実の機能が搭載しています。

◆前後カメラともSTARVIS・HDR搭載

高画質録画

逆光に強いSONY IMX307イメージセンサー(Starvis・HDR対応)採用。

照明のない夜間や暗部の走行時でも鮮明かつ高品質な映像が記録可能です。

悪天候(雨や雪、霧、夜間の路面凍結)時に視認性を高めます。

HDR機能搭載で、逆光やトンネルの出入り口など明暗差が大きいシーンにおいて、白飛び・黒つぶれの少ない高品質な映像記録が可能です。

◆リアカメラ車内取付専用カバー付き

車内にも取り付けできるリアカメラカバー付属

配線をスッキリ収納可能で後付け感の無い純正風カバーとなっており、リアガラス上部でも下部でもお好みで設置できます。

カメラ全体がカバーで覆われますので、リアガラス反射による内装映り込みが軽減出来ます。

取付ブラケットとカバーは分離可能、リアガラスの形状にあわせて選べる2種類の取付ブラケットを用意しています。

取付は付属の両面テープで取付ブラケットをリアガラスに貼りつけ、カバーを装着するだけ!

便利なサイズ・場所確認用の型紙が付属しています。

◆フロントカメラ分離式なのでミラーの角度に影響なく、自動ブレーキシステム搭載車にも対応!

分離式にすることでフロントカメラの向きに影響を受けることなく、ミラーの角度を自由に調節できます。

広角リアカメラの高画質映像で後方確認。

車体や荷物などで生じる後方の死角を減らします。

前後同時フルHDの高画質録画できるドライブレコーダー機能付きで、愛車をしっかり守ります。

◆フロントカメラはミラーモニター本体と分離タイプ

フロントカメラがミラー本体と分離しているので、フロントカメラの向きにミラーの向きが影響を受けません。

さらに自動ブレーキシステム搭載車にも対応します。

◆GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録

自車位置情報、速度、日時を録画データと共に記録します。

また、GPSが受信されると日時情報が自動で修正されるため手動での設定が必要ありません。

◆リアカメラアングル調整機能搭載

バック連動線をバックランプ配線に接続し、バックギア入力時に自動的にリアカメラ画面を表示し、リアカメラ映像を任意のカメラアングルに調整可能。

ガイドラインも設定にて調整可能。

次回バック時は調整後のアングル・ガイドラインを表示します。

純正ミラーでは確認できない死角を本機1台でカバーすることができます。

◆全国LED信号対応

東日本/西日本のLED信号機に対応するようにフロント・リアカメラのフレームレートを27.5fpsに設定。

信号もしっかり記録されます。

※信号機が点滅して撮影される場合がありますが、こちらは仕様となります。

◆GPSアンテナ・Gセンサー・フロントカメラを1つのユニットに集約

フロントカメラ・Gセンサー・GPSアンテナを一つのユニットに集約。

ユニットはフロントガラスに直接貼付けるので、GPS受信感度やGセンサー感度が従来型より向上しています。

◆操作しやすい全画面タッチパネル

11.88インチ高解像度・高輝度液晶でリアカメラの映像をフル画面で表示します。

純正ルームミラーに比べ画角が広いので、車両後方の映像を広範囲で表示できます。

◆Gセンサー搭載

強い振動が感知されるとその時録画されていたファイルがロックされます。

大切なデータが上書きされてしまうことがなく、もしもの時も安心です。

◆製品仕様

【モニター本体】

ディスプレイ :11.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式)

音声録音 :オン/オフ設定可能

Gセンサー(衝撃探知) :オフ/高/中/低

駐車監視モード :衝撃検知録画/タイムラプス録画

※バッテリーの電圧が低くなった場合作動しません。

動画ファイル :MP4

静止画ファイル :JPEG

使用電圧 :DC12V/24V(リバース連動線12V対応のみ)

内蔵バッテリー :無

消費電力 :最大12W【カメラ】

イメージセンサー :207万画素カラーCMOS

カメラ画角 :H=102° V=53° D=124°

F値:F.NO≧2.0(フロント)

F値:F.NO≧1.8(リア)

フレームレート :27.5fps

録画ファイル単位 :1分/3分/5分

動画解像度 :FHD(1920×1080)

動画ファイル :MP4

静止画ファイル :JPEG

リアカメラ接続ケーブル:約5.5M

オールインワン

