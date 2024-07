高校生も大学生といっしょに単位修得！八洲学園大学国際高等学校 八洲学園大学「特修生」制度支援

八洲学園大学国際高等学校は、同校生徒を対象に八洲学園大学の「特修生」制度を活用した支援を開始しました。

高等学校に在学しながら八洲学園大学でも履修でき、修得した単位は同大学に入学後に卒業単位として認められます。

八洲学園大学国際高等学校 八洲学園大学「特修生」制度支援

【背景】

八洲学園大学国際高等学校では、「大学生としてやっていけるか不安」「大学での学びを知りたい」という生徒へ、文部科学省認可の通信制大学である八洲(やしま)学園大学が行う「特修生」制度を活用した高大連携の支援を実施します。

「特修生」制度とは、大学入学資格はないが、開設する授業科目を履修し得る能力があると認められ、かつ満15歳以上の方を対象とした、大学の正規科目を履修できる仕組みです。

所定科目のうち16単位を修得し、入学を希望する年の4月1日に満18歳に達していれば、同大学へ正科生として入学する資格を得ることができます(特修生制度により「高校卒業の資格」や「高等学校卒業程度認定試験の合格」を得ることはできません)。

・科目例(令和6(2024)年4月1日時点)

初年次セミナー/レポートの書き方入門I、II/生涯学習論1/図書館概論/テクノロジーの発達とヒューマニティ/資源環境と人間/省エネルギー概論/生きる力のもとの探求/仏教教育論/人間論/家族と法/情報アクセシビリティとバリアフリーデザイン/万葉と日本人のこころ/ビジネス・スキル「折れない心とポジティブ・シンキング」/心理学概論

