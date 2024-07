九州の銘柄牛食べ比べ＆冷たいスイーツ！東武百貨店 池袋本店「大九州展」

東武百貨店 池袋本店では8月1日(木)から6日(火)までの6日間、「大九州展」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「大九州展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約310坪)

期間 :2024年8月1日(木)〜6日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :78店舗(食品69店舗、工芸9店舗)

※初出店15店舗(食品13店舗、工芸2店舗)

東武百貨店 池袋本店では8月1日(木)から6日(火)までの6日間、「大九州展」を開催!

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県のグルメと工芸が78店舗集結。

「大九州展」という名称での催事は今回が初開催です。

注目は九州の銘柄牛食べ比べと冷たいスイーツ。

暑い季節に“スタミナ”をつけられるような肉と“涼”を感じていただけるスイーツを展開します。

◆銘柄牛食べ比べ!会場で実演の「肉」グルメに注目!

会場には、7県の銘柄牛食べ比べを楽しんでいただきたく、各店から見た目インパクト大の肉グルメが登場します。

[初出店][東武限定品]《実演》

宮崎・宮崎牛【isshin】

「宮崎牛ヒレ・サーロインステーキ弁当」

(1折)3,480円

<各日販売予定30点>

極上な肉質ときめ細やかなサシが上品なヒレとサーロインを絶妙な焼き加減で仕上げた弁当。

【isshin】宮崎牛ヒレ・サーロインステーキ弁当

[初出店]《実演》

大分・おおいた和牛【焼肉 銀山亭】

「おおいた和牛 2種 食べ比べ弁当」

(1折)2,160円

<各日販売予定30点>

おおいた和牛の薄切りカルビをオリジナルのタレで味付け、ステーキはA4・A5ランクのモモ肉を使用した逸品。

【焼肉 銀山亭】おおいた和牛 2種 食べ比べ弁当

《実演》

佐賀・佐賀牛【カイロ堂】

「佐賀牛グランプリ 合盛り弁当」

(1折)2,484円

<各日販売予定50点>

九州駅弁大会にてグランプリを獲得したすき焼きとカルビに、赤身モモステーキを加えて有明海の一番海苔も敷き詰めた豪華な弁当。

【カイロ堂】佐賀牛グランプリ 合盛り弁当

[東武限定品]《実演》

熊本・くまもとあか牛【白水乃蔵】

「三種のあか牛重」

(1折)2,592円

<各日販売予定30点>

あか牛ハンバーグとモモステーキと焼肉の食べ比べが楽しめる弁当。

【白水乃蔵】三種のあか牛重

[東武限定品]《実演》

福岡・博多和牛【ノダニク】

「博多和牛ラムイチ赤身のステーキ重」

(1折)2,999円

〈各日販売予定40点〉

博多和牛を使用した希少部位ラムイチ赤身のステーキ重。

【ノダニク】博多和牛ラムイチ赤身のステーキ重

[東武限定品]《実演》

鹿児島・鹿児島黒毛和牛【黒毛和牛専門農場 小田畜産】

「サーロイン&ランプWステーキ弁当」

(1折)3,501円

<各日販売予定30点>

自社農場で餌と健康管理にこだわった「小田牛」はうまみ成分が豊富な黒毛和牛。

きめ細かく柔らかなサーロインと肉の旨味溢れるランプをステーキにした一折。

【黒毛和牛専門農場 小田畜産】サーロイン&ランプWステーキ弁当

[東武限定品]《実演》

長崎・長崎和牛【佐世保バーガービッグマン】

「佐世保・THE・バーガー」

(1個)1,998円

<各日販売予定50点>

長崎県産黒毛和牛100%のパティに、自家製ベーコンとローストビーフを積み重ねた佐世保バーガー。

【佐世保バーガービッグマン】佐世保・THE・バーガー

◆さつまいもの冷たいスイーツや「皮」まで食べられるバナナを使ったソフトに注目

猛暑・酷暑日にぴったりな冷たいスイーツが登場。

長崎・宮崎・鹿児島のさつまいもを使ったスイーツや、「皮」まで食べられるバナナを使ったソフトクリームにも注目です。

長崎【長崎五島 ごと】

「五島列島産 さつまいも『ごとふわり』のソフトクリーム」

(1個)イートイン 701円

<各日数量限定>

有機JAS認証の五島列島産さつまいものペーストを贅沢に使用。

ソフトクリームの下には小粒の焼き芋がまるごと入ったスイーツ。

【長崎五島 ごと】五島列島産 さつまいも「ごとふわり」のソフトクリーム

宮崎【sweet&healthy SAZANKA】

「熟成やきいもアイス」

(1個)イートイン 814円

糖度50度以上の熟成やきいもにバニラアイスを添えた逸品。

【sweet&healthy SAZANKA】熟成やきいもアイス

[東武限定品]

鹿児島【芋蔵】

「芋蔵パフェ」

(1個)イートイン 990円

<各日数量限定>

鹿児島県産さつまいも「紅はるか」を使用した、ソフトクリームや、大学芋、スイートポテトなどが豪華に入った東武限定品。

【芋蔵】芋蔵パフェ

[東武限定品]

宮崎【NEXTファーム宮崎】

「宮崎皮ごとバナナソフトクリーム」

(1個)イートイン 660円

<各日数量限定>

宮崎産「皮まで食べられるバナナ」を皮ごと使ったソフトクリーム。

【NEXTファーム宮崎】宮崎皮ごとバナナソフトクリーム

佐賀【有田テラス】

「ミルクシェイク」

(1個)イートイン 801円

<各日販売予定50点>

佐賀県「風の牧場」の牛乳を使用。

クラシック音楽を聴き、炭が敷かれた床で育った牛たちから採れた牛乳を使ったシェイク。

【有田テラス】ミルクシェイク

[東武限定品]

鹿児島【たっちゃんのジェラート】

「奄美ジェラート きんかん」

(1個)イートイン 550円

<各日販売予定25点>

奄美群島 加計呂麻島のきんかんを贅沢に使ったジェラート。

【たっちゃんのジェラート】奄美ジェラート きんかん

◆「肉」だけじゃない!「海の幸」にも注目!

「茶ぶり」とは鹿児島県の長島町で、緑茶・黒酢・高麗人参などを配合した独自の肥料を与えて育てられた養殖のぶりです。

「TAGIRUBA」ではその名物「茶ぶり」をはじめ、うなぎやきびなごなどの海鮮がのった豪華な海鮮弁当を東武限定でつくりました。

[東武限定品]《実演》

鹿児島【TAGIRUBA】

「夏限定!鹿児島海宝弁当」

(1折)3,672円

<各日販売予定50点>

【TAGIRUBA】夏限定!鹿児島海宝弁当

※7月23日(火)時点の内容です。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 九州の銘柄牛食べ比べ&冷たいスイーツ!東武百貨店 池袋本店「大九州展」 appeared first on Dtimes.