ワンプッシュで濃密泡が作れる人気の洗顔フォーム！ハーバー研究所『スクワクリーミィ泡洗顔』

ハーバー研究所は、『スクワクリーミィ泡洗顔』を、2024年9月20日(金)より通信販売および全国のショップハーバーにて発売します。

ハーバー研究所『スクワクリーミィ泡洗顔』

商品名 :スクワクリーミィ泡洗顔

容量 :本品 280mL/詰替用 250mL

価格 :本品 2,420円(税込)/詰替用 1,980円(税込)

ハーバー研究所は、濃密でクリームのような弾力泡が作れる人気の洗顔フォーム「もっちりクリーミィ泡洗顔」をリニューアル、保湿力と泡のもっちり感をさらにアップさせた『スクワクリーミィ泡洗顔』を、2024年9月20日(金)より通信販売および全国のショップハーバーにて発売します。

またお客様の要望をうけて、今回定番商品化、合わせて詰替用もレギュラーで販売します。

特殊構造の容器によりキメ細かな濃密泡がワンプッシュで作れる『スクワクリーミィ泡洗顔』、今回のリニューアルでは新処方により泡の弾力性と洗い上がりのうるおい感をさらにアップさせました。

よりキメ細かくなった濃密泡が、汚れをしっかり絡め取りつつも肌に負担をかけず、うるおいを守りながら洗いあげるので、つっぱることなく、吸いつくようなもっちり肌に導きます。

商品特長:

◎特殊構造の容器により、均一でキメの細かい濃密泡がワンプッシュで作れる洗顔フォーム。

新規の泡膜強化成分*2配合で、泡のキメ細かさ・弾力性をさらにアップさせました。

◎弾力のあるもっちり泡がクッションの役割を果たして摩擦を軽減、肌に負担をかけずに皮脂も毛穴汚れもすっきり落としながら、キメを整えます。

◎これまで同様、スクワラン、グリチルリチン酸2K、ゆずセラミド*3、ワイルドタイムエキスなどの保湿・美容液成分を配合しているほか、新たにマヨナラ葉エキス、オタネニンジン根エキスも配合で、洗い上がりのしっとり感がアップ。

肌を健やかに整える豊富な美容液成分がうるおいに満ちたもっちり肌に導きます。

使用方法:

適量(ポンプをしっかり下まで押した2〜3プッシュ)を手に取り、泡で顔を包み込むようにやさしく洗った後、十分に洗い流してください。

