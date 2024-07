高さ調節して腰にフィット！サカイ｢リカバリーデザイン腰まくら｣

サカイが、Makuakeで2024年7月18日に公開したプロジェクト「【第二弾】高さ調節して腰にフィットする”リカバリーデザイン腰まくら”」において、開始わずか1時間で目標達成したことを発表しました。

プロジェクト終了日は、2024年8月30日です。

サカイ「リカバリーデザイン腰まくら」

【第二弾】高さ調節して腰にフィットする”リカバリーデザイン腰まくら”

Makuakeプロジェクトページはこちらから

https://www.makuake.com/project/sakai-f07/

2022年6月の第一弾では200万円超えのご支援をいただきました。

第二弾はフィット感や形状がさらに進化して、腰に負担がかかりにくい設計になっています。

■開発背景

昭和36年創業、布団一筋のふとん屋が、柔道整復師のアドバイスを取り入れ腰のためのまくらを作りました。

腰を大事にされるお客様からは、数多くの腰の悩みについてご相談がありました。

敷布団が柔らかすぎると腰部分が沈み込み、寝返りがうちづらい寝姿勢になることがあります。

一方、硬いだけの敷布団だと腰椎の部分にすき間ができて、背中とお尻に体圧が集中します。

人間の背骨の骨格はS字形状のため、仰向き寝などで腰が浮いている状態が続くと腰に負担がかかることがあります。

「リカバリーデザイン腰まくら」は自身に合った寝姿勢を保つために「高さが調節出来て体にフィットする」「体のすき間を埋めて体圧分散を促す」構造を考えました。

■改良点

・「中わたパッド」に弾力性があり洗えるフィット感の高い中綿を採用

・「本体」の固定部分を拡大してさらに腰をサポートする形状へ

・日常生活の様々な場面で装着していただける馴染みやすいデザインへ

フィット感の高い中材へ改良

腰のすき間をよりしっかりサポートするために、高さ調節のためのパッドを高さ調節パッド3枚から、「中わたパッド1枚、高さ調節パッド2枚」にリニューアルしました。

中わたパッドの中わた「C-FEEL」は、弾力性があり洗える高機能わたです。

体形に合わせて高さを調整できるので腰にフィットする設計です。

本体の固定部分を拡大

巻きつける前面部分の幅を、10cmから14cmに拡大しました。

腰部分と同じ太さにすることで、腰からお腹周りまでしっかり支えます。

体圧分布測定ツール画像

腰まくら装着あり・装着無し体圧分散データ比較

体圧分散は、体圧分布測定ツールで可視化することが出来ます。

腰と寝具の隙間を適切に埋めることで、体圧の分散を促します。

馴染みやすいデザインへ

巻くタイプですので、ズレにくく、かさばらないので使いやすくなっています。

ムレにくくするよう側生地は通気性の高いメッシュ素材を採用しています。

マジックテープ貼付箇所

就寝時だけでなく、車の運転中やデスクワーク中など日常生活の様々な場面で装着することを考えて付け外ししやすいマジックテープを採用しています。

■プロジェクト概要

タイトル: 【第二弾】高さ調節して腰にフィットする

“リカバリーデザイン腰まくら”

期間 : 2024年7月18日12:00〜2024年8月30日

URL :

https://www.makuake.com/project/sakai-f07/

スーパー超早割・超早割・早割は限定数があるのでご了承ください。

■リターン商品の仕様

【第二弾】リカバリーデザイン腰まくら仕様

【第二弾】高さ調節して腰にフィットする”リカバリーデザイン腰まくら

[サイズ]

本体 :約120×14(cm)

中わた :約53×13(cm)

高さ調節パッド:約56×12(cm) 2枚

[カラー]

ブラック

[生産国]

日本製

[お洗濯]

洗濯機にて丸洗いOK(ネット使用)

■腰まくらリターン概要

・リカバリーデザイン腰まくら スーパー超早割

・リカバリーデザイン腰まくら 超早割

・リカバリーデザイン腰まくら 早割

・リカバリーデザイン腰まくら スーパー超早割 2個セット

・リカバリーデザイン腰まくら 超早割 2個セット

・リカバリーデザイン腰まくら 早割 2個セット

リカバリーデザイン 腰のことを考えた2点セット

・リカバリーデザイントッパー&腰まくらセット スーパー超早割

・リカバリーデザイントッパー&腰まくらセット 超早割

※トッパーは既存商品になります

Recovery Design(R)は、有限会社サカイの登録商標です。

