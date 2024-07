1.FC ケルンと開催！hummel インクルーシブサッカー大会『ゴチャタノ』日独交流版

デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)は、毎春開催しているインクルーシブサッカー大会『ゴチャタノ』の日独交流版を、ドイツブンデスリーガの1.FCケルンと6月22日に東京都内で開催。

選手、スタッフ含めた約140名が多様性を実感した1日になりました。

hummel インクルーシブサッカー大会『ゴチャタノ』日独交流版

■日独交流インクルーシブサッカー

知的障がいのある人とない人が混成チームとなり、バランスボールやソフトラグビーボールなどを使って、サッカーを行うインクルーシブサッカー大会『ゴチャタノ』。

2018年にヒュンメルが知的障がい児・者のサッカースクールNPO法人トラッソスと始めたイベントで、今回、ドイツのブンデスリーガ所属の1.FCケルンが参画。

横浜のドイツ学校「東京横浜独逸学園(DSTY)」の子どもたちを招き、ケルンのコーチの指導を交えた日独交流バージョンのゴチャタノを開催しました。

イベントはまず、チームごとの話し合いからスタート。

チーム名やゴールパフォーマンスを決め、コミュニケーションを取った後にプレーでそれを深めていく、というのがいつものゴチャタノ。

今回は、ドイツ人学校の子どもや先生がチームに数名混じっており、トラっ子(トラッソスのスクール生の愛称)のテンションについていけないことに加え、言語による交流が難しいことで戸惑いが生じました。

チームMTG1

それをほぐしてくれたのが、ケルンのコーチによる交流型ウォーミングアップ。

15名ずつが正方形の1辺になるように並び、合図と共に動き出し、真正面にいる人と足を合わせたり、ハイタッチをしたり。

サッカースクールの責任者であるシャイベ・ジモンさんは、「合図を聞いて、周りの人にぶつからないように注意しながら動くので、色んなところに気持ちを向けながら行うウォーミングアップでした。

『背の高い大人が子どもとハイタッチするときにどうするか』など、ちょっとしたことを考え、対応する。

それに触れ合いがあるので、コミュニケーションが生まれます」と狙いを語りました。

ウォーミングアップ整列

■サッカーが壁を越えていく

トラッソスの吉澤昌好コーチは、「最初は特にドイツの子どもたちが難しい表情をしていましたが、ケルンのコーチのウォーミングアップが体と心をほぐしてくれたのが大きかったですね。

サッカーがいろんな壁を越えていって、改めてサッカーの力を感じた1日でした」と笑顔に。

ドイツ学校に通う息子の様子を見ていた保護者は、「サッカーが好きだけど、上手じゃないので、当たっても怖くない、やわらかいボールでやっているので安心して見ていられました。

こういうインクルージョンな交流は学校ではないですし、障がいとか国籍とかの区別なく楽しそうにやっているのがいいですね」と話しました。

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport.”(スポーツを通して世界を変える)をミッションに、人権、ジェンダー、平和などの取り組みを行っています。

知的障がい児・者サッカースクール『トラッソス』とは、昨年、つまむ動作が苦手な子どもも使いやすいランドセルを協働開発。

新しい取り組みも交えながら、今後もスクールのサポートやイベントを通して、多様性を広める取り組みを共に推進していきます。

プレー写真1

■協賛

株式会社浅田飴

牛乳石鹸共進社株式会社

