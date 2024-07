(MCU)『&ウルヴァリン』では『LOGAN/ローガン』(2017)で有終の美を飾ったヒュー・ジャックマンがもう一度ウルヴァリンを演じる。マーベルファンにとってはレジェンド的存在でもあるヒュー、彼のウルヴァリン姿を目にした撮影クルーは涙を流したという。

ヒューは『LOGAN/ローガン』で本当に引退するつもりだったというが、主演のライアン・レイノルズから本作を打診され、熟考の末に再演を決めた。そんなヒューの復帰を「一番クレイジーな瞬間の一つでした」と英で振り返るのは、製作総指揮を務めたウェンディ・ジェイコブソン。ヒューが製作現場に現れた時の様子をこう振り返っている。

「2人(ライアンとヒュー)揃ってコスチュームを着ているのを見たのは、撮影前のカメラテストでした。ただただ圧倒されましたね。でも、ヒューがイエローとブルーのスーツで現場に現れた時は、大の大人たちがすすり泣いていましたよ。そこで、とても特別な瞬間なのだと分かりました。」

ウルヴァリンのイエローとブルーを基調としたスーツは原作コミックから踏襲されたもの。これまでの『X-MEN』シリーズでヒューはオリジナルデザインのスーツや白タンクトップ姿で登場していたが、『デッドプール&ウルヴァリン』では多くのファンが待ち望んだ姿で再登場することになった。

ちなみに、ウルヴァリンのイエロー&ブルースーツでの再登場を指定したのは、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギだったことが。ショーン・レヴィ監督いわく、ウルヴァリンを登場させるアイデアを提案されたファイギは真っ先に「彼が着るのは黄色(のスーツ)だ」と伝えていたという。

ところでウルヴァリンといえば、原作ではマスクをかぶった姿も有名だ。果たして『デッドプール&ウルヴァリン』では実現しているのか、劇場で確かめよ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は絶賛公開中。

Source:

The post first appeared on .