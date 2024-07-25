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»²¾È¢¨1.https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240327/k10014403981000.html¢¨2.https://www.youtube.com/watch?v=mybpNdgwITA¢¨3.https://chanto.jp.net/articles/-/1001115?display=b¢¨4.https://www.youtube.com/watch?v=UjHlED_1948¡ÊÊ¸¡áÀ¾ÅÄÍü¼Ó¡Ë