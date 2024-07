日本三景「天橋立」で過ごす“大人の夏休み”！文珠荘 松露亭「大人の夏休みキャンペーン」

文珠荘は丹後天橋立大江山国定公園内にある6室の旅館「文珠荘 松露亭」にて2024年9月13日までの間、「大人の夏休みキャンペーン」を開催します。

文珠荘は丹後天橋立大江山国定公園内にある6室の旅館「文珠荘 松露亭」にて2024年9月13日までの間、「大人の夏休みキャンペーン」を開催!

昨年に続き2024年も予想される酷暑を、温浴による「心身のデトックス」と、地の旬を取り入れた料理の数々による「五感のリフレッシュ」を図り、自宅にこもりがちな毎日から離れた「日本三景で過ごす避暑」を提案します。

1|キャンペーンの概要

・期間 :2024年7月22日(月)〜9月13日(金) ※チェックアウト14日

・対象となるお部屋:特別室(雲井・天の浮橋) 準特別室(天の羽衣・天の悠久)

(特典)

・姉妹館「文珠荘」(徒歩5分ほど)の大浴場・サウナの利用※15時〜22時

・お土産に松露亭オリジナル銘酒「智慧の冷泉」お一人様1本をプレゼント

<客室>

対象となる特別室・準特別室はいずれも半露天風呂を備え、阿蘇海の空気に触れつつ、天橋立に調和するよう日々整えられる日本庭園や阿蘇海を眺めながら入浴いただけます。

半露天風呂はマイクロバブルバス(※温泉ではございません)機能もあるので、疲労感解消やリラックスしたひと時を楽しめます。

<大浴場>

「美肌の湯」ともいわれる天橋立温泉の湯を楽しめます。

<姉妹館 サウナ付き大浴場>

昨年誕生した姉妹館「文珠荘」のサウナ付き大浴場も利用できます。

さらなるリフレッシュを楽しめます。

<夕食>

「現代の名工」「黄綬褒章」受賞した料理長・武本 元秀による、地の旬を中心に取り入れた料理の数々を用意します。

旬の食材である「鱧」「丹後ぐじ」をはじめとした地元食材と料理長の創意を個室で案内します。

料理一例

お帰りの際にはリピーター様から好評のオリジナル日本酒「智慧の冷泉」(300ml)をお一人様1本プレゼント。

ご自宅でも旅先の思い出に浸ってください。

2|キャンペーンタイアッププラン

公式サイト他、国内主要旅行サイトにて予約受付中です。

夏の避暑旅にぜひ利用ください。

3|文珠荘 松露亭について

日本三景「天橋立」を含む丹後天橋立大江山国定公園の中にある、全6室の旅館。

「日本三文殊」の一つ智恩寺の裏手に位置し、三方向を内海の阿蘇海に囲まれ、穏やかな波の音を寛ぎながら楽しめます。

木造平屋建総数寄屋造として建築され、宿名「松露亭」は作家・藤本義一氏より「天橋立の松の葉先に結ぶ露、旅の宿で人の結ぶ縁の深まりに思いを寄せる」という意味を込めて命名していただきました。

作家・山口瞳氏の著書「行きつけの店」(新潮文庫)にて「何もかも真ッ平で穏やか」と評されるなど、多くの文化人に利用されています。

※大変申し訳ございませんが、ご宿泊は12歳以上のお客様とさせていただいています。

所在地 : 〒626-0001 京都府宮津市天橋立文殊堂岬

アクセス: 京都丹後鉄道「天橋立駅」より徒歩で約5分

HP :

https://www.shourotei.com/

