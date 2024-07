『きかんしゃトーマス』は愛知県名古屋市の「リニア・鉄道館」を舞台に2024年7月24日から9月23日の期間限定でコラボイベントを開催中です。

リニア・鉄道館『きかんしゃトーマス』イベント

実施期間:2024年7月24日(水)〜9月23日(月・祝)

実施場所:リニア・鉄道館(愛知県名古屋市)

※営業時間は10:00〜17:30(最終入館は閉館30分前まで)

※休館日:火曜日(祝日の場合は翌日)

※お盆等は一部火曜日も開館します。

開館日はリニア・鉄道館の開館カレンダーにて確認してください。

※コラボ企画の詳細は、JR 東海キャンペーンサイト「推し旅」

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/thomas/

館内ではスタンプラリーや絵本「トーマス、リニアしんかんせんと はしる」(ポプラ社より8月発売)に登場する超電導リニアの新キャラクター「リュウセイ」のフォトスポットやパネル展示など、トーマスの世界観を楽しめる企画を多数用意されています。

また、イベント期間中に東海道新幹線を利用してご来館いただくと、山梨リニア実験線で走行している超電導リニアの体験乗車会が当たる抽選に参加できます。

さらにコラボ限定商品も発売。

この夏、ご家族で楽しむのにぴったりのイベントとなります。

◆コラボ商品

タオルハンカチ

タオルハンカチ 税込660円

ループタオル

ループタオル 税込935円

巾着

巾着 税込660円

ランチ巾着

ランチ巾着 税込990円

フレークシール

フレークシール 税込550円

※画像はイメージです

※発売箇所、発売時期、価格は変更する場合があります。

◆販売時期

2024年8月24日〜9月23日

◆発売場所

(店舗)

リニア・鉄道館2階 デリカステーション

(オンラインショップ)

JR-PLUSオンラインショップ(JR東海リテイリング・プラス (jr-cp.co.jp))

ClicK!Kiosk(クリック!キヨスク|JR東海MARKET JR東海 (jr-central.co.jp))

◆商品問い合わせ先

株式会社JR東海リテイリング・プラス

info@jrcp-shop.jp

◆日本オリジナルストーリー絵本第3弾

リニア・鉄道館を舞台にした日本オリジナルストーリーの絵本第3弾として「トーマス、リニアしんかんせんと はしる」が2024年8月上旬に「ポプラ社」より出版予定。

トーマスがリニア・鉄道館へ旅をしてきた際のお話が描かれ、リニア・鉄道館の車両たちが登場します。

さらに、トーマスは山梨リニア実験線にも訪れます。

超電導リニアを始めとした新しい仲間に出会い、どんなひとときを過ごすのか、絵本でお確かめください。

【絵本情報】

『トーマス、リニアしんかんせんと はしる』

絵・文 : 利光

原作 : ウィルバート・オードリー

発売日 : 8月7日

定価 : 1,320円(税込)

ページ数: 40ページ

書誌情報:



「トーマス、リニアしんかんせんと はしる」 表紙

「リニア・鉄道館」にやってきたトーマス 挿絵

新しい仲間「リュウセイ」との出会い 挿絵

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 超電導リニア「リュウセイ」登場!リニア・鉄道館『きかんしゃトーマス』イベント appeared first on Dtimes.