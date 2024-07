ちょな社長出演！『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』

ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演する元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年7月13日(土)放送・20日(土)配信、「社長ご飯」コーナーにちょな社長が出演しました。

『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』ちょな社長出演

ちょな社長は前回、「元気が出るPower講座」に出演。

Instagramのアフィリエイトについて教えていただきました。

今回はじゅんいちダビッドソンが、ちょな社長の元気の源となる「社長ご飯」を戴きながら、リアルな収入や普段の生活について、またInstagramフォロワーの増やし方について聞き出します。

Instagramでファン獲得・収益化を目指したい方は、要チェックの内容となっています。

公式YouTube、FOD、ビデオマーケット、カンテレドーガでも見逃し配信を見ることができます。

■『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』とは?

キーワードは「日本を元気に!」。

元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。

今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。

■番組概要

番組名 : 『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』

放送日時 : 毎月第2土曜日夜7時〜8時 (TOKYO MX)

配信日時 : 第2・第3土曜日夜8時(YouTube・FOD・ビデオマーケット・

カンテレドーガ・番組公式サイト)

番組出演者: ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、じゅんいちダビッドソン 他

番組 HP :

https://powered-by-tv.com

企画 : インバースホールディングス株式会社

制作著作 : インバースホールディングス株式会社

