新感覚ASMRゲーム！Whoyaho Corp.「フルーツ飴の達人」

Whoyaho Corp.は、自社がサービス展開中のカジュアルASMRゲーム「フルーツ飴の達人」が日本のApp Store無料ゲームランキングにおいて2位を獲得したことを発表しました。

Whoyaho Corp.「フルーツ飴の達人」

■『フルーツ飴の達人』とは

2023年9月に韓国で初めてサービスを開始した「フルーツ飴の達人」は、最近日本と韓国で流行っているデザート、“フルーツ飴”をテーマにしたゲームです。

「フルーツ飴の達人」は、プレイヤーが様々な果物で自分だけのフルーツ飴を作り、フルーツ飴を「モッパン」をしながら、自らが動画クリエイターになる体験が出来る新感覚ASMRゲームです。

現在は全世界でDAU100万人を獲得するなど、多くのユーザー様に愛されています。

「フルーツ飴の達人」は、短いプレイタイムと縦型の画面比率が特徴で、TikTokやショート動画のプラットフォームに最適なコンテンツであるため、クリエイターに憧れる日本の10代〜20代の女性の間で爆発的な人気を集めています。

また、「フルーツ飴の達人」は、α(アルファ)世代の最新トレンドを継続的に把握し、着実にアップデートを進めています。

ペットのお世話機能やコンビニモッパン機能などを追加し、一つのゲームの中で様々な遊びを提供しています。

特に、コンビニモッパン機能はキュートなグラフィックとリアルなモーションでユーザーの没入感を高めたコンテンツです。

コンビニに足を運び、普段気になっていたものや食べたいメニューを自由に盛り付けて味わうことができます。

最近では、世界的なトレンドとなり品切れ事態が続くドバイチョコレートも「フルーツ飴の達人」で食べることができます。

「フルーツ飴の達人」2

■『フルーツ飴の達人』ゲーム概要

タイトル名 : フルーツ飴の達人

ジャンル : スマートフォン用カジュアル料理シミュレーション

ゲームプラットフォーム: App Store、Google Play

App Store :

https://apps.apple.com/jp/app/id6466620626

Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whoyaho.tanghulu

公式YouTube :

https://www.youtube.com/@tanghulu.master

