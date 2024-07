シイエヌエスは、SAS Institute Japanによる2024 Partner Awardにおいて、「Best System Integrator Award」を受賞しました。

シイエヌエス「SAS Institute Japan 2024 Partner Award」受賞

シイエヌエスは、SAS Institute Japanによる2024 Partner Awardにおいて、「Best System Integrator Award」を受賞。

SAS社と同社は、2006年、大手通信キャリア向け分析支援プロジェクトで取引が始まり、2012年に開発パートナーとなった以降、Customer IntelligenceやRisk Solution領域等における協業を進めてまいりました。

2017年には、SAS社が提供するトレーニングコースにおいて、同社社員が講師として登壇する等、協業関係はより強固なものとなり、2022年からは、SAS Viya導入支援を開始し、大手製薬会社向けのViya導入を実施しました。

2024年1月に同社オリジナルの「U-Way Migration to SAS Viya構築支援サービス」をリリースしました。

今後も、持続可能な新しい価値の創造により、人や社会、未来に貢献していきます。

【受賞理由】

Viya4大型案件プロジェクトへの参画、シイエヌエス社内でのViya4のデリバリー体制の立ち上げ、さらにはSAS Viya移行構築支援サービスのリリースによる、Viya移行への貢献が評価され、今回の受賞となりました。

受賞の様子

(左) SAS Institute Japan株式会社 代表取締役社長 手島 主税様

(右) EVP, Office of the CEO, SAS ギャビン ディ様

(中) 株式会社シイエヌエス 代表取締役社長 関根 政英

【SAS Partner Awardについて】

SASソリューションビジネスにおける実績、優れた導入プロジェクト、SASのAI技術などを活用したイノベーティブな案件提供などさまざまな観点からSASビジネスに大きな功績を残したパートナーに贈られる賞です

詳細:

https://www.sas.com/ja_jp/news/press-releases/2024/july/sas-partner-award-20240722.html

【U-Way Migration to SAS Viyaについて】

サービスの詳細につきましては、以下URLをご参照ください。

サービス紹介 :

https://www.cns.co.jp/service/u-way/#u-way-migration-to-sas-viya

サービスサイト:

https://biz.cns.co.jp/

U-Wayは株式会社シイエヌエスおよびその関連会社における登録商標です。

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries.

(R) indicates USA registration.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「Best System Integrator Award」受賞!シイエヌエス「SAS Institute Japan 2024 Partner Award」 appeared first on Dtimes.