耐熱・耐寒性を強化！サイレックス・テクノロジーIEEE 802.11ah対応シリーズ

サイレックス・テクノロジーは、1kmの長距離無線通信を可能にする新Wi-Fi規格、IEEE 802.11ah(Wi-Fi HaLow(ヘイロー)(TM))対応シリーズに、耐熱・耐寒性、そして機能強化を実現した「温度拡張版 802.11ah対応アクセスポイント/ワイヤレスブリッジ」の2新製品を追加し、2024年8月8日(木)より販売開始します。

サイレックス・テクノロジーIEEE 802.11ah対応シリーズ

IEEE 802.11ahは、既存のWi-Fi規格を基にした新規格で、従来の2.4GHzや5GHz帯を使うWi-Fiよりも広範囲な通信が可能です。

免許不要で半径1kmの長距離データ通信と映像伝送ができる通信速度、ネットワーク層のデータ通信は既存のWi-Fiと高い互換性を持ち、同様の使い勝手で通信できるといった特徴があり、「Wi-Fiと920MHz通信のいいとこ取り」といわれ、屋内外の産業用IoTや社会インフラでの利用が期待されています。

これまでの検証事例には、ソーラーや蓄電池と組み合わせた災害現場の監視、河川水位の測定データ伝送、農業・水産分野の監視デジタル化、工場内のセンサー情報やPLC情報の収集、機器のリモートメンテナンスなどがあります。

【新製品「温度拡張版 802.11ah対応アクセスポイント/ワイヤレスブリッジ」について】

「温度拡張版 802.11ah対応アクセスポイント/ワイヤレスブリッジ」は、屋内外の産業用IoTや社会インフラでの利用というニーズに応えるため、-20〜60℃の温度帯に対応しています。

温度変化や経年劣化に強い温度補償水晶発振器(TCXO)を採用し、温度差が大きい環境でも安心して利用いただけます。

また、IP65相当の防水ケース、防水アンテナをオプションとして用意されています。

組立ガイドも同梱していますので、簡単に組立てることができ、すぐに屋外利用が可能です。

また様々な設置場所・ニーズに応じた取り付け器具も利用可能です。

詳細は製品ページを確認してください。

■機能強化のポイント

・事前調査をサポートするサーベイ機能

設置前に周辺ノイズやチャネル利用状況を可視化し、無線機器の適切な設置場所や利用チャネルを選択できます。

・既存環境との高い親和性

無駄なトラフィックで無線帯域を枯渇させないため、NATやIPアドレスフィルタの機能を搭載しています。

・送信時間制限による通信停止を回避

環境に応じた最適な通信量をコントロールし、送信時間制限(Duty比10%制限)による通信停止を防ぎます。

■製品概要

●802.11ah対応アクセスポイント「温度拡張版 AP-100AH(JP)」

・広域ワイヤレスアクセスポイント:1台のアクセスポイントで半径1kmの範囲をカバーし、647台までの子機を接続可能

・従来ネットワークとのシームレスな接続性:有線LANを介して既存の無線LANネットワークに接続可能

・さらに距離を延長できる「中継機能」:推奨最大3kmの通信範囲を実現し、障害物の回避が可能

・温度拡張版 AP-100AH(JP)製品ページ:

https://www.silex.jp/products/accesspoint/list/ap100ah-extemp

●802.11ah対応ワイヤレスブリッジ「温度拡張版 BR-100AH(JP)」

・ワイヤレスブリッジ機能:有線LAN対応の機器に接続することで、約1kmの長距離通信を実現

・デバイスフィルタ機能:MACアドレスによるデバイスフィルタ機能で、セキュリティを確保

・最新セキュリティ WPA3(TM)対応:より堅牢な認証を提供

・温度拡張版 BR-100AH(JP)製品ページ:

https://www.silex.jp/products/bridge/list/br100ah-extemp

●屋外設置用ボックス

温度拡張版 AP-100AH(JP) / BR-100AH(JP)を屋外設置する際に使用する、IP65相当の防水ケース、防水アンテナをオプションとして用意されています。

また様々な設置場所・ニーズに応じた取り付け器具も利用可能です。

詳細は温度拡張版 AP/BR-100AH(JP)の各製品ページを確認してください。

AP/BR-100AH屋外設置用ボックス

温度拡張版 AP-100AH(JP) / BR-100AH(JP)

<提供価格と販売開始時期>

・販売開始は2024年8月8日(木)から、オープン価格での提供となります。

・価格については、サイレックス製品販売店または同社までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:

https://www.silex.jp/contact/contact-input

(C) 2024 silex technology, Inc. 記載されている会社および製品名は、各社の商標または登録商標です。

