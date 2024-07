大晦日 所沢市民文化センターミューズにて開催！ズーラシアンブラス「ジルベスター音楽祭」

ズーラシアンブラスは、2024年12月31日(火)大晦日に「2024ズーラシアンブラス ジルベスター音楽祭」(於:所沢市民文化センター ミューズ アークホール)を開催します。

2024ズーラシアンブラス ジルベスター音楽祭

●動物音楽家総出演!70名超が大集合して年納め

2024年デビューのスティールパン奏者 たたきのトリ・スカーレットを含む70名超が総出演し、一年で一度全ての動物たちが全員集合するコンサートです。

トランペット、サックス、ピアノからパイプオルガンやオーケストラまで、お子様のみならず大人も普段聴く機会が少ない楽器の音色を肌で感じることができます。

普段はねぼすけのホルン・マレーバクがソロでモーツァルト「ホルン協奏曲第一番」、弦うさぎ ベスがオリジナルのピアノ協奏曲「フラワーコンチェルト」を披露するなどクラシックから童謡・歌謡と充実のプログラムをお届けします。

同時に生配信も行い、全国のファンと一緒に一年を締めくくります。

●大好評の恒例企画「動物紅白歌合戦」

トロンボーン スマトラトラのプロデュースの「動物紅白歌合戦」を2024年も開催します。

入れ替わり立ち替わりたくさんの動物が登場し、流行曲や往年のヒット曲の数々を披露します。

演奏はもちろんのこと、ダンスも披露して大盛り上がりを見せる大人気企画。

昭和歌謡から令和のヒット曲まで、何が飛び出すかは当日のお楽しみ。

ダンスはちょっぴり苦手な動物たちが一生懸命踊る姿は必見です。

●ファンとともに作り上げる「川柳ブラス」

動物たちを題材にした五七五「動物川柳」をファンから募集。

その作品を音楽とお芝居で表現する企画です。

個性豊かな動物たちのワンシーンをお届けします。

・昨年の作品例

バクさんズ シンクロナイズド 睡眠グ

紙食えば 楽譜なくなり ヤギさんズ

オウルさん たまには舞台に 降りてきて

募集期間 :2024年8月5日(月)〜9月30日(月)

募集フォーム:ズーラシアンブラスアプリ内

●「ズーラシ・ファン・ブラス フェスティバル」開催

日頃ズーラシアンブラスとその仲間たちを応援してくださっているファンの皆様が出演者となって、当コンサートを一緒に盛り上げていただきます。

時間 :13:30〜14:30予定

場所 :所沢市民文化センター ミューズ アークホールロビー特設ステージ

募集期間 :2024年8月20日(火)〜10月21日(月) 応募締切:10月21日(月)

【公演概要】

開催日:2024年12月31日(火)

時間 :開演15:00 開場14:00 ロビー開場13:30(17:00頃終演予定)

場所 :所沢市民文化センター ミューズ アークホール

料金 :全席指定 S席5,500円 A席5,000円 B席4,500円 C席3,500円 D席2,500円

※0歳より入場可。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

※B・C席にはステージバック席も含まれます

曲目 :ジルベスターファンファーレ、川柳ブラス2024、ホルン協奏曲第一番、動物紅白歌合戦2024 ほか

配信 :ローチケZAIKO

https://l-tike.com/classic/mevent/?mid=725319

