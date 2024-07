本物の投資家から学べる！Serendeep オンライン投資スクール「まねびば」

Serendeepは、投資や資産運用の実践的ノウハウを本物の投資家から学べるオンライン投資スクール「まねびば」が、開講後わずか2カ月で受講者数1,000人を突破したことを発表しました。

Serendeep オンライン投資スクール「まねびば」

投資スクール「まねびば」公式ホームページ:

「まねびば」は、Serendeep合同会社が運営するオンライン投資スクールで、2024年5月に開講。

同スクールの魅力は、経験豊富な本物の投資家から、一生役立つ実践的なノウハウを直接学べる点にあります。

同スクールの理念に共感した業界トップクラスの一流講師陣が、投資初心者から上級者まで幅広いニーズに対応。

日本株、米国株、不動産、FXなど、多様な投資ジャンルについて直接学ぶことが可能です。

具体的な投資手法や適切なマインドセットの習得を通じて、受講者が自ら投資判断を行うことができるよう支援します。

「まねびば」の受講者は、30代から50代を中心に、20代から70代以上と幅広く、職業も会社員・経営者・医師・公務員など様々で、あらゆる年齢層の様々なバックグラウンドを持つ方が投資に関心を持っている現状がうかがえます。

■今回の「まねびば」の受講者1,000人突破に際して同社代表の國仲 大輔は次のようにコメントしています。

「5月の開講以降、私たちが自信を持ってお届けしている、本物の実践投資家による価値ある講座を多くの方に受講いただき、また多くのお問い合わせもいただいており、反響の大きさに感謝しています。

今後も、多様な講座やイベントを通じて、日本の金融リテラシー向上を積極的に支援していきます。

同社の使命は、一人でも多くの方に実践的な学びを提供し、それが皆さまの資産運用に直接的な成果として表れることです。

受講者の皆さまに『講座を受けてから、資産運用に対する考えが変わり、具体的な成果につながった。』と実感していただけるよう、全力を尽くします。

今後は、受講者1万人、そして10万人を目指し、本物の実践投資家から学べる機会を日本中に拡大していく計画です。

これらの目標を達成するために、『まねびば』は資産運用を行う皆さまにとって、真に価値のある教育を提供し続けることをお約束します。」

■「まねびば」では、今後の新たな構想として、以下の施策の実施を予定しています。

1. 金融(投資や資産運用)に特化したこれまでにない新たなコミュニケーションプラットフォームの展開

皆さまが講座を通じて学んだ内容を実践し、体験したことや気づいたことを気軽に他の受講者と共有しながら、さらに学びを深めていけるような、金融に特化したコミュニケーションプラットフォーム(メンバー制SNS)を展開予定です。

お金や投資についての話は家族や親しい友人であってもしづらい、という人は多いもの。

このプラットフォームでは「金融リテラシーを高め、お金のことで悩むことのない、より幸せな人生を実現したい」という共通の目標を持つ人たちが集うことで、投資や資産運用についての発信やコミュニケーションを活発にできるような場にしていきます。

また、このプラットフォームには、確かな実績のある投資家の方々にも参加していただき、皆さまの資産形成に役立つ情報を発信していく予定です。

2. 子ども向けのお金の講座の実施

未来を担う子どもたちを対象に、楽しみながら学んで身につくお金の講座を今後実施する予定です。

子どもたちには無限の可能性があります。

早期からの金融教育は、子どもたちの健全な金銭感覚を育み、経済を読み解く力が養われることで、将来的に経済的な自立を可能にし、豊かな選択肢がある人生を送るための基盤になります。

日本では、子どもへの金融教育の重要性が徐々に認識され始めていますが、親世代に金融教育を受ける機会がなかった人が多いことから、どのようにして子どもにお金についての教育をしたらよいか分からない、という悩みを持つ人が少なくありません。

「まねびば」では、親子で一緒に楽しくお金の知識を学べる講座を提供することで、親子が共に学びながら、お金について家庭内で話せる機会を増やし、子どものころから金融リテラシーが身につくことで、子どもたちが一生お金に困ることのない人生を目指せるよう応援していきます。

【注意事項】

同スクールの講座や情報の配信は投資知識の学習と向上を目的としており、投資助言業にかかる内容(個別銘柄の具体的な売買について)の情報提供はございません。

また、入会された方の利益の向上を保証するものではありません。

投資は自己責任となりますのでご了承ください。

その他注意事項については、「まねびば」公式サイトの以下ページをご参照ください。

投資の一般的リスク/免責事項等:

投資の一般的なリスク/免責事項等

