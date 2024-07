半田そうめんを期間限定でお得に購入！オカベ｢盛夏のお便り｣

オカベは、会員限定の盛夏のお便りを発刊しました。

オカベ「盛夏のお便り」

https://www.okabemen.co.jp/hpgen/HPB/entries/313.html

オカベは、会員限定の盛夏のお便りを発刊しました。

こちらのお便りでは、8月24日(土)までの期間中に、発送先1ヶ所につき商品合計7,560円(税込)以上購入の方は送料無料でお届けします。

オカベの公式サイト上「盛夏のお便りページ」からも購入できます。

■1日約71,000食が売り切れる「オカベの麺」とは

オカベの麺は、一般的なそうめんよりは太く、うどんよりは細い「半田そうめん」です。

徳島県の半田に約300年前から続く伝統の手延製法に加え、オカベ独自に“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながら作る麺は、1本に18もの麺の層を持ちます。

厳選した素材を使い熟練の麺職人が作るオカベの麺は、歯を押し返してくるような弾力とコシの強さ、なめらかでツルツルののど越しが特長です。

オカベの麺

大切な人と集まる夏の食卓に、たくさん入ってお買い得な「オカベの麺」徳用箱の紹介。

夏の来客やご訪問の際のちょっとした手土産にも使いやすいと好評の。

オカベの麺 徳用箱

■暑い夏にオススメ!にんにく商品が新登場!

暑い夏に食欲をそそるにんにくの新商品を3種発表!その中でもオススメは、にんにくを贅沢に丸々3個使った「刻みにんにくと唐辛子の万能薬味の素」です。

旨みのあるにんにくを唐辛子と一緒に刻んで、香りの良いオリーブオイルに漬け込みました。

にんにくを刻む手間も無く、ツンとした苦味も無いので、めんつゆや冷奴の薬味、野菜炒めなどにそのまま使えて美味しさアップの万能薬味です。

数量限定ですのでお見逃しないよう利用ください。

・商品名 : 刻みにんにくと唐辛子の万能薬味の素

・販売価格: 1,512円(税込)

・内容量 : 1個(115g)

https://www.okabemen.co.jp/SHOP/BY.html

新商品「刻みにんにくと唐辛子の万能薬味の素」

■株式会社オカベについて

同社は、徳島県半田に約300年続く伝統の手延べ製法で半田そうめんを製造・販売しています。

半田そうめんの材料は小麦粉・塩・水とシンプルだからこそ厳選した素材を使用しており、麺職人が毎朝3時から丹精込めて麺づくりに励んでいます。

歴史ある半田そうめんを製造する会社の中では後発となる同社ですが「歴史や実績のない会社やけん、とにかくおいしいもんをつくらんといかん」という先代の想いを胸に、日々試行錯誤を繰り返しながら社員一同、おいしい麺をお届けするために頑張っています。

オカベ工場外観

