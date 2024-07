1万5千株のベゴニアが見頃！ひるがのピクニックガーデン

岐阜県郡上市のスキー場「ひるがの高原スキー場」に、アウトドアが楽しめる高原リゾート「ひるがのピクニックガーデン」が2024年7月6日よりオープンしました。

ひるがのピクニックガーデン

営業期間: 2024年7月6日〜2024年10月14日(月祝)

営業時間: 9:00〜17:00 高原リフトの上り線乗車は16:00迄

料金 : 入園料…大人 800円 小人 600円(3歳以下無料)

高原リフト…大人 往復900円 小人 往復600円

所在地 : 〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

電話 : 0575-73-2311(代表)

HP :

http://www.hiruganokogen.com/summer

アクセス: 車…東海北陸自動車道「ひるがの高原SAスマートIC」から

国道156号線経由で約5km

中部スノーアライアンスは、岐阜県郡上市のスキー場「ひるがの高原スキー場」に、アウトドアが楽しめる高原リゾート「ひるがのピクニックガーデン」を2024年7月6日よりオープンしました。

梅雨も明け、日本最大級規模約1万5千株のベゴニアビッグデラックスが見頃を迎えています。

また、イロドリを愉しむフォトスポット「イロドリこみち」では大好評だった風鈴シリーズに続き、8月7日から日本三大盆踊り「郡上踊り」でお馴染みの手ぬぐいを使った「郡上手ぬぐいのカーテン」が新登場します。

Momoiroテラス&カフェからの絶景

郡上踊りのなかで「浴衣」、「下駄」、「手ぬぐい」は3種の神器として馴染まれています。

手ぬぐいに関しては浴衣の襟を汗で汚さないよう首に巻いて使われているようです。

そんな手ぬぐいを使い、清流長良川と正面にそびえる大日ヶ岳の山並みをイメージしたデザインの手拭いカーテンでお客様をお迎えします。

イロドリこみち 8月7日からスタートする「手ぬぐいのカーテン」※写真はイメージです

イロドリこみち 8月7日からスタートする「手ぬぐいのカーテン」_2 ※写真はイメージです

また、売店ではそのオリジナル手ぬぐいを限定数販売します。

当施設に来場になられた夜は、その手ぬぐいをお持ちになり、ユネスコ無形文化遺産の郡上踊りや白鳥踊りに参加し、マルっと郡上を楽しめます。

他にも「ひるがのジップラインアドベンチャー」や「バギー体験」、2024年新登場の「パンプトラック」や「マウンテンバイクレンタル」などのアクティビティーも充実。

お子様連れのご家族には恐竜や動物のオブジェが並ぶエリアでクイズスタンプラリーも展開します。

爽やかな高原で是非夏の思い出作りにひるがのピクニックガーデンへお越しください。

■アニマル・恐竜エリア クイズスタンプラリー

園内の各所に登場したリアルな動物や恐竜のオブジェが並ぶアニマル・恐竜エリアが新登場!

夏休み期間には家族で楽しめるオブジェにちなんだ動物のクイズラリーも開催。

ちょっとした動物の知識がみにつくかも♪

恐竜オブジェ

アニマルオブジェ

■アクティビティー

「ひるがのピクニックガーデン」では家族で楽しめる様々なアクティビティーを用意されています。

森の木々にかけられたワイヤーロープに滑車を使い滑空する、まるでターザンになった気分を感じることができるジップラインアドベンチャーをはじめ、バギー乗車体験、2024年から新登場のパンプトラックやマウンテンバイク等、どれもひるがの高原の大自然を感じながら満喫できます。

この夏の思い出に是非体験してみてください。

ジップラインアドベンチャー

バギー

パンプトラック

