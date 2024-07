DIY用漆喰「ヌリコラージュ」をプレゼント！田中石灰工業『新商品発売記念！モニターキャンペーン』

田中石灰工業は、DIYに特化した本格的な内装専用漆喰「nuricolage -ヌリコラージュ-」のお試しができる『新商品発売記念!モニターキャンペーン』を、2024年7月29日(月)から8月4日(日)まで、ヌリコラージュ公式のInstagramにて募集を行います。

田中石灰工業『新商品発売記念!モニターキャンペーン』

■『新商品発売記念!モニターキャンペーン』開催の背景

2024年7月1日(月)に“DIYに特化した本格的な内装専用漆喰「ヌリコラージュ」”を発売しました。

漆喰の素晴らしさをもっとたくさんの人に知っていただき、環境や体にも優しい空間で人生を彩のあるものにして欲しいという思いでDIY漆喰を手掛けました。

「漆喰を塗りたいけど…」とお悩みの方の背中を押せるキャンペーンにしたいと思い開催します。

施工事例・商品写真(クリーム)

施工事例(クリーム)

■『新商品発売記念!モニターキャンペーン』について

漆喰に興味がある方・塗ってみたい方大歓迎!施工風景や施工後の写真や動画をInstagramに投稿していただける方限定のモニターキャンペーンです。

初心者の方でも塗りやすいよう“柔らかさ”にこだわった自然素材の内装用DIY漆喰 nuricolage -ヌリコラージュ-(以下:ヌリコラージュ)を、10名様にプレゼントされます。

キャンペーン名: 『新商品発売記念!モニターキャンペーン』

開催期間 : 2024年7月29日(月)〜8月4日(日) ※最終日のみ 23:59終了

2024年8月6日(火) 当選者発表(当選者にはDMします)

2024年8月7日(水)以降 出荷

定員 : 10名

主催 : 田中石灰工業株式会社

公式Instagram :

https://www.instagram.com/nuricolage/?hl=ja

【参加条件】

・18歳以上で、日本国内在住、商品のお届け先が日本国内の方

・Instagram公開アカウントをお持ちの方(鍵付きアカウントの方は対象外となります)

・当選後、1ヶ月以内に「ヌリコラージュ」を施工し、その画像または動画を感想と共に自身のInstagramに投稿して下さる方

・自身の投稿を、同社のホームページ、SNS、広告等に使用することを承諾して下さる方

【申込方法】

(1)「ヌリコラージュ」公式のアカウントを“フォロー”&モニターキャンペーンの投稿に“いいね”を押してください。

※これまでに当アカウントをフォローいただいている方も対象となります。

(2)DM(ダイレクトメッセージ)でヌリコラージュを塗ってみたいという“意気込み”と“カラー”(ホワイト・グレー・クリーム)をコメントしてください。

[Instagram キャンペーン投稿]

https://www.instagram.com/p/C9wQ-U6Rskz/?hl=ja&img_index=1

【当選発表】

・応募が多数の場合は、抽選により当選者を決定します

・当選者の方のみ、当アカウントよりInstagramのDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡します

・当選者様へのご連絡は、8月6日(火)頃を予定しています

・当選DMのご連絡から1週間を経過してもご返信が無い場合は、当選を無効とさせていただきます

施工事例(ホワイト)

施工事例(グレー)

施工事例(ホワイト2)

施工風景(下地処理)

【確認事項】※ご応募前に必ず確認してください。

・お預かりした個人情報は、厳正に管理し、本企画の発送のみに利用します

・当選可否についての問い合わせや抽選方法にはお応えいたしかねます

・非公開アカウント、企業アカウントからのご応募は対象外とします

・フォロー解除、アカウント名変更などの理由でDMのご返信ができない場合や、応募内容に誤りや偽り、送付先の不備などがあった場合は、当選の権利が失効となります

・当選の権利を他の方へ譲渡または販売、換金することはできません

・賞品の転売は禁止させていただきます

・本キャンペーンはMeta社およびInstagramとは一切関係ありません

・下記の場合は、同社では一切の責任を負いかねます

1. 使用の機器、利用のアプリケーション等のエラーにより応募できない場合

2. コメント投稿、応募によって発生したトラブル

3. 応募にあたって生じた、いかなる障害、損害

【注意事項】

・こちらのキャンペーンの当選連絡は、当アカウント「@nuricolage」以外からはお送りしません、なりすましアカウントなどにはご注意ください

・賞品発送に必要以外の個人情報、カード情報をお聞きすることはございません

■「DIY漆喰 nuricolage -ヌリコラージュ-」について

「まるでクリームのような塗り心地」が特徴の2024年7月1日(月)に発売した漆喰「ヌリコラージュ」は、“硬くて伸びづらい”“塗るのが大変”といったお客様の声を解消すべく商品開発しました。

漆喰の素晴らしさをもっとたくさんの人に知っていただき、環境や体にも優しい空間で人生を彩のあるものにしていただきたいという思いでDIY漆喰を手掛けました。

*「仕上がりの安定性」

業界初、CNF(セルルースナノファイバー)を漆喰に配合。

(特許取得済)細かな植物繊維が細かな石灰粒子と結合し強度を上げることに成功。

(従来品比1.8倍強度UP)強度が上がったことにより、乾燥時のひび割れを大きく軽減し、初心者でもきれいに仕上げることができます。

*「無臭」

自然素材で構成された製品なので、樹脂や化学物質の臭いはもちろん、ほとんど臭いがありません。

乾燥後の臭いもなく、すぐに快適な空間で過ごせます。

(専用シーラーは樹脂製で臭いがありますが、漆喰が臭いを抑えてくれるので問題ありません。)

*「柔らかさ」

「硬くて伸びづらい」というお客様の声を解消すべく、塗りやすい粘度を研究し「柔らかくて伸びやすい」柔らかさに配合しました。

クリームのようにスーッと伸びるのでさくさく塗ることができます。

そして模様をつけても垂れてこないので、お好みの模様に仕上げることができます。

*使用方法も簡単。

養生→下地処理(シーラー)→上塗り(漆喰塗り)の3ステップ。

自然素材にこだわったDIY漆喰。

ご自宅の空間を変えたい方、リフォームを考えている方必見。

ビニールクロスや古壁(土壁、砂壁等)などの下地にも使えます。

【商品概要】

商品名 : DIY漆喰 nuricolage -ヌリコラージュ-

発売日 : 2024年7月1日(月)

種類 : 漆喰

価格 : 18kg缶 15,400円(税込)

4kg缶 6,050円(税込)

内容 : 18kg缶 漆喰15kg+専用シーラー1kg×2本)、

約縦31.5cm×横31.5cm×高さ31.5cm

4kg缶 漆喰4kg、約縦19cm×横19cm×高さ19cm

カラー : ホワイト、グレー、クリーム

素材 : 消石灰(水酸化カルシウム)、水、CNF(植物繊維)、

骨材(炭酸カルシウム)、増粘材

販売場所: オンラインショップ、Amazon

