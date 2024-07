無料分解診断サービススタート！洗濯機分解洗浄専門店「洗濯機のまじん」

洗濯機分解洗浄に特化した専門サービス「洗濯機のまじん」は、初回の方も安心の「無料分解診断サービス」の提供を2024年7月より開始しました。

洗濯機分解洗浄専門店「洗濯機のまじん」

「洗濯機のまじん」は、洗濯機の分解洗浄を専門に取り扱うハウスクリーニングサービスです。

他社では断られることの多い機種や洗浄方法も対応可能。

【サービスの特徴】

今回提供を開始した同社の「無料分解診断サービス」は、一度無料で洗濯機を分解することが特徴です。

通常ですと、洗濯機の機種や型式に応じて洗浄料金をお伝えすることが一般的ですが、同社では、お客様立会いのもと洗濯機を分解し、一緒に内部の汚れを確認。

汚れ具合などを診断したうえで、最も適切な洗浄方法と洗浄箇所に基づいた最適なプランを提案します。

2024年3月には、「Powered by TV〜元気ジャパン〜」内“元気が出る潜入ロケ#18”(毎月第二土曜日 夜7時〜TOKYO MX(9ch)放送)に取り上げられ、芸人のじゅんいちダビットソン氏がレポート。

レポート後は、ビフォーアフターの仕上がりに驚いていただき、番組中にもかかわらず、「あとで名刺がほしい」と言われたほどです。

分解の様子

洗浄の様子

【利用の流れ】

1. お問い合わせ

公式LINE、フリーダイヤルからお問い合わせください。

ご相談もお電話、チャットにてご対応します。

施工までの流れ

2. お見積もり

出張費、駐車場代金無料にてお客様のご自宅、職場に出向いてお見積もりします。

お見積もり後のキャンセルも無料ですのでご安心ください。

3. 作業開始

お見積もり後、プランをお選びいただき洗濯機洗浄を開始させていただきます。

プランについては料金表を確認してください。

料金プラン

