プライベート ドッグランを新設！犬カフェ カタノダプラス

名称 : ドッグラン カタノダプラス

プレオープン期間: 2024年7月29日(月)〜9月1日(日)

所在地 : 〒807-1302 福岡県鞍手郡鞍手町上木月1037-2

アクセス : JR鞍手駅 徒歩20分

営業時間 : 土日 11:00(最終受付16:00)

定休日 : 年末年始

席数 : 5部屋

特定非営利活動法人ドッグセラピージャパンが運営する犬カフェ カタノダプラスでは、新スタイルの【プライベートドッグラン(全部屋個室)】を2年かけて自らDIYし、間もなく完成を迎えます。

■ガーデンエリアがリニューアル

今回、「犬を飼っている人。犬を飼えない人。すべての愛犬家が楽しめる場」にしたいという想いから、2021年のオープン以来、多くの愛犬家に愛されてきた「犬カフェ カタノダプラス」のガーデンエリアをドッグランにリニューアル オープンします。

通常の広い敷地にあるドッグランと差別化を図り、他の犬が苦手な愛犬が自由に遊べる【プライベート ドッグラン(個別のドッグラン)】をつくり、愛犬との楽しい時間を過ごしてもらうことを目指します。

■「ドッグセラピージャパン」について

私たちは、10年以上捨てられている犬の問題を重要視し、

「安易に犬を飼わない」

「飼うなら最後まで」

「飼う前に犬の知識を学ぶ」

「飼わないことも愛情」

という啓発活動を行ってきたことがきっかけになり2013年飼いたくても飼えない高齢者に犬とふれあう【ドッグセラピー活動】からはじまり、動物好きな障がい者が働ける場【障がい者就労支援】、飼う前に犬のことを知れる【犬カフェ かたのだ】、子どもたちに命の大切さを伝え、地域の集い場となるセラピー犬のいる【子ども食堂】を行い、この活動を次世代に繋げていくために西南女学院大学で毎年2コマ講義を行っています。

■「犬カフェカタノダプラス」について

犬を飼いたくても飼えない方

これから犬を飼おうと思っている方

愛犬が亡くなって…ペットロスの方

高齢で自身の健康不安から犬を飼うのをあきらめている

といった様々な理由で犬好きなのに犬とふれ合えない方が、セラピー犬と同じ空間でくつろげる犬カフェです。

犬カフェ カタノダプラス

■完全個室のドッグラン 新業態「プライベートドッグラン カタノダプラス」とは

〜愛犬とだけの時間を過ごせる場〜

愛犬の運動不足とストレスの解消、社会性を養うために絶好の場所であるドッグラン。

いろんな人や犬がいてにぎやかな環境ですが、リードなしで自由に動き回れるドッグランだからこそ、起きてしまう事故も少なくありません。

プライベートドッグランでは、個別になっているので周りの目を気にせず愛犬と楽しいひとときを過ごせます。

犬が苦手な犬も飼い主さんとリラックスできる空間自然豊かな上木月の空の下愛犬との個別の空間を楽しめるリラクゼーション ドッグランです。

夏休み特別企画では、プライベートドッグランを1時間1,000円で利用できます。

このリニューアルオープンにともないより一層、セラピードッグと楽しめる仕掛けのひとつが

外のドッグランで遊ぶ事ができるようになりました。

さらに多肉植物たちがウッドデッキにいることで“映える”撮影スポットにバージョンアップ。

その他、口コミを投稿していただいた方に、愛犬と一緒にトゥクトゥク ドライブ イベントも行います。

愛犬とトゥクトゥクドライブ

