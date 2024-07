バスボールやぬいぐるみも！エスケイジャパン「ギガントサウルス」グッズ

エスケイジャパンは、2024年7月下旬から、白亜紀の大自然で恐竜の子どもたちが繰り広げる冒険アニメ「ギガントサウルス」のグッズをファンシー雑貨店向けとクレーンゲーム専用景品として展開します。

エスケイジャパン「ギガントサウルス」グッズ

<全国のファンシー雑貨店で発売!>

お湯に溶かすとメインキャラクターの恐竜たちが、マスコットになってランダムに登場するバスボールです。

夏休みはお風呂でも大冒険!どの恐竜に出会えるか楽しめます。

※発売時期は予定となります。

○ギガントサウルス バスボール(全5種)

販売価格:605円(税込)

発売時期:2024年7月下旬

ギガントサウルス バスボール

バスボールは全5種アソート

<クレーンゲーム専用景品も続々登場!>

BIGぬいぐるみ(タイニー)

クレーンゲーム専用景品は、ぬいぐるみアイテムを中心に2024年8月下旬から全国のアミューズメント施設で順次導入予定です。

8月以降も多数のラインナップを予定しています。

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。

○ギガントサウルス BIGぬいぐるみ(タイニー・マズ) (全2種)

発売時期:2024年8月5週目

BIGぬいぐるみ(タイニー・マズ) (全2種)

○ギガントサウルス ベイビーサウルスなかよし4匹ぬいぐるみ(全4種)

発売時期:2024年8月5週目

ベイビーサウルスなかよし4匹ぬいぐるみ(全4種)

○ギガントサウルス 収納BOX(全2種)

発売時期:2024年8月5週目

収納BOX(全2種)

(※)アニメ「ギガントサウルス」とは

イギリスのジョニー・ダドル氏の絵本「Gigantosaurus」が原作のアニメ作品。

白亜紀の大自然のもと、恐竜の子どもたちが繰り広げる冒険アニメです。

臆病なビルと物知りなマズ、やんちゃなタイニーと勇敢なロッキーが、困難を乗り越えながら成長していく物語。

個性あふれるキャラクターたちは親子に大人気となっています。

日本では2024年4月からシーズン3がNHK Eテレで放送中です。

(C) 2024 Cyber Group Studios

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

