セリスタは、2024年8月4日(日)に、姫野 友美 先生(ひめのともみクリニック/理事長・院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』を開催します。

セリスタ『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』

SWB25-5 姫野 友美 先生_見どころ

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』

姫野 友美 先生/Dr. Tomomi Himeno

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック/理事長・院長

1) 増加し続ける不登校児童生徒数

2) 不登校の子供たちの体で起きていること

3) 微生物に支配される心と身体

4) 子供も副腎疲労に陥る

5) 治療の決め手は親の本気度

キーワード:不登校、栄養障害、低血糖、腸カンジダ症、副腎疲労、PANS/PANDAS

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bYnZBKzoQze9lFSTb-BYfg#/registration

◇講師紹介◇

姫野 友美 先生/Dr. Tomomi Himeno

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック/理事長・院長

《ご経歴》

東京医科歯科大学医学部卒業、九州大学医学部付属病院、北九州市立小倉病院、麻生飯塚病院、愛風会さく病院、Mayo clinic Emergency Room(U.S.A) Visiting Clinician、東京都立広尾病院、東邦大学大橋病院、木原病院、(財)東京顕微鏡院付属診療所、テーオーシービル診療所、女性のための生涯医療センターViVi勤務を経て、2005年 ひめのともみクリニック 開設、2006年〜2021年 日本薬科大学 漢方薬学科 教授就任。

《資格》

日本心身医学会専門医(代議員)

日本東洋医学会専門医

日本心療内科学会登録医(評議員)

日本温泉気候物理医学会温泉療法医

麻酔科標榜医

医療法人八女発心会 理事

一般社団法人オーソモレキュラー 栄養医学研究所 理事

一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会 理事

点滴療法研究会ボードメンバー

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 25 Stage 5

■開催日時 :2024年8月4日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『学校に行けない子供たち

〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』

姫野 友美 先生/Dr. Tomomi Himeno

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック/

理事長・院長

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bYnZBKzoQze9lFSTb-BYfg#/registration

■企画・主催 :セリスタ株式会社

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 姫野友美登壇!セリスタ『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』 appeared first on Dtimes.