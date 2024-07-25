姫野友美登壇！セリスタ『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』
セリスタは、2024年8月4日(日)に、姫野 友美 先生(ひめのともみクリニック／理事長・院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』を開催します。
セリスタ『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』
SWB25-5 姫野 友美 先生_見どころ
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』
姫野 友美 先生／Dr. Tomomi Himeno
医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック／理事長・院長
1) 増加し続ける不登校児童生徒数
2) 不登校の子供たちの体で起きていること
3) 微生物に支配される心と身体
4) 子供も副腎疲労に陥る
5) 治療の決め手は親の本気度
キーワード：不登校、栄養障害、低血糖、腸カンジダ症、副腎疲労、PANS／PANDAS
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bYnZBKzoQze9lFSTb-BYfg#/registration
◇講師紹介◇
姫野 友美 先生／Dr. Tomomi Himeno
医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック／理事長・院長
《ご経歴》
東京医科歯科大学医学部卒業、九州大学医学部付属病院、北九州市立小倉病院、麻生飯塚病院、愛風会さく病院、Mayo clinic Emergency Room(U.S.A) Visiting Clinician、東京都立広尾病院、東邦大学大橋病院、木原病院、(財)東京顕微鏡院付属診療所、テーオーシービル診療所、女性のための生涯医療センターViVi勤務を経て、2005年 ひめのともみクリニック 開設、2006年〜2021年 日本薬科大学 漢方薬学科 教授就任。
《資格》
日本心身医学会専門医(代議員)
日本東洋医学会専門医
日本心療内科学会登録医(評議員)
日本温泉気候物理医学会温泉療法医
麻酔科標榜医
医療法人八女発心会 理事
一般社団法人オーソモレキュラー 栄養医学研究所 理事
一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会 理事
点滴療法研究会ボードメンバー
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 25 Stage 5
■開催日時 ：2024年8月4日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『学校に行けない子供たち
〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』
姫野 友美 先生／Dr. Tomomi Himeno
医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック／
理事長・院長
11:20 質疑応答
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bYnZBKzoQze9lFSTb-BYfg#/registration
■企画・主催 ：セリスタ株式会社
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 姫野友美登壇！セリスタ『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』 appeared first on Dtimes.