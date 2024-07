人間工学に基づいた携帯トイレ！RB「liberloo(リバルー)」

RBは、人間工学に基づいた携帯トイレ「liberloo(リバルー)」の先行販売を、応援購入サービスサイト「Makuake」にて2024年7月24日(水)より開始しました。

https://www.makuake.com/project/liberloo/

期間:2024年7月24日 〜 2024年10月20日

■渋滞での健康問題を解決するために、開発

「liberloo(リバルー)」はタイで生まれた商品です。

バンコク市や主要な首都圏の交通問題が深刻化する中、住民はますます多くの時間を交通渋滞の中で過ごすことになり、多くの問題が発生しています。

特に、トイレに行きたくても行けず、排尿を我慢することで、膀胱炎や他の深刻な健康問題を引き起こすケースが増えています。

こうした問題を解決するために、この製品を考案されました。

また、デザイナーのスティニーさんは、この製品が女性にとって効果的であることを強く意識しています。

なぜなら、女性は男性よりもトイレに行く際のプライバシーの確保が難しいからです。

さらに、パッケージデザインは女性の趣向に合ったものであり、持ち運びに恥ずかしさを感じさせないものを追求しました。

デザイナー Miss Sutinee Kittipattrakul(スティニー)

■渋滞はもちろん、アウトドア、海外旅行、災害時などでも活躍

同社は、取引先の紹介で開発者と知り合い、リバルーに込められた思いを直接お聞きし、輸入することを決めました。

タイでは主に渋滞時に使用されることが多いのですが、自然災害が多い日本では予測できない自然災害への備えとして、さらに必要とされる商品だと強く感じました。

今までにないデザイン性や機能性があり、アウトドアや災害時にも大活躍してくれるものだと思っています。

<商品のこだわり>

(1)持ち手付きで、簡単に使うことができる

「liberloo(リバルー)」は、持ち手があるので形が崩れたりせず、安定さが保たれます。

大人はもちろん子供も直感的に使いやすく、失敗しにくいです。

GOOD DESIGN AWARD受賞

(2)30秒以内に固形化、最大容量1,000ml

逆流によるこぼれや汚れを防ぎ、臭いも軽減する革新的な技術を導入しています。

最初に使用した日を含め3日以内であれば、再び使用することができます。

水分で中身が溶け出し、固まる

(3)親しみやすいデザイン

非常時はもちろん、普段のシーンでも使用しやすいカラーのデザインです。

全5色のカラーバリエション

■商品概要

製品 :liberloo(リバルー) 携帯トイレ

カラー:白・青・緑・黄色・ピンク(受け口部分)

サイズ:個包装 6cm × 15cm × 5.3cm

使用時 14cm × 40cm × 5.8cm

重量 :63g

付属品:ティッシュ、アルコールパッド、専用袋

製造国:タイ

■リターンについて

【超早割】

liberloo 携帯トイレ<1箱5個セット> 2,786円[一般販売価格 3,980円の30%OFF]

【早割】

liberloo 携帯トイレ<1箱5個セット> 3,184円[一般販売価格 3,980円の20%OFF]

【マクアケ割】

liberloo 携帯トイレ<1箱5個セット> 3,582円[一般販売価格 3,980円の10%OFF]

【セット特別価格】

liberloo 携帯トイレ<6箱30個セット> 15,522円[一般販売価格 3,980円の10%OFF]

■プロジェクト情報 〜Makuake特別価格〜

プロジェクト名 : 【5年間保管可能】渋滞、アウトドアや災害時の備えに!

人間工学に基づいた携帯トイレ

販売期間 : 2024年7月24日 〜 2024年10月20日

販売URL :

https://www.makuake.com/project/liberloo/

