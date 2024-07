永江二朗監督＆マイケルティー・ヤマグチがタッグ！長瀞トリックアート有隣倶楽部「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」

「長瀞トリックアート有隣倶楽部」建物内併設のお化け屋敷「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」が2024年8月6日(火)〜10月31日(木)の期間限定でオープンします。

長瀞トリックアート有隣倶楽部「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」

秩父鉄道とグループ会社の秩父鉄道観光バスは、お化け屋敷プロデュース企業のZAUNTEDによるプロデュースのもと、埼玉県長瀞町にて運営する「長瀞トリックアート有隣倶楽部」建物内併設のお化け屋敷「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」を2024年8月6日(火)〜10月31日(木)の期間限定でオープンします。

「長瀞トリックアート有隣倶楽部」建物内で使用していない部屋の特長を活かしつつ今までの長瀞にはないレジャーを作れないかと考えて、今回本企画の実施に至りました。

【「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」について】

日本だけでなく海外まで展開する株式会社ZAUNTEDがプロデュースする本格的なお化け屋敷で、映画『きさらぎ駅』『リゾートバイト』を手掛けた永江二朗監督が贈る超現実的アトラクションホラー『FPS』と、お化け屋敷プロデューサーであるマイケルティー・ヤマグチ氏の、アトラクションとしての初タッグが実現しました。

本お化け屋敷では、歴史深い本物の邸宅の部屋が放つリアルな恐怖、畳の部屋へ土足で潜入する緊張感の中で挑むホラーゲームのような恐怖体験を楽しめます。

映画を見てからでも、お化け屋敷体験をしてから映画を見ても楽しめます。

長瀞リアルお化け屋敷『FPS』 イメージ

(1)営業期間 2024年8月6日(火)〜10月31日(木)

(2)営業時間 10:00〜15:30(最終受付15:15)

(3)定休日 木曜日(2024年8月は営業)

※長瀞トリックアート有隣倶楽部の休館日に準じる

(4)料金 おひとり様 大人1,500円 小児800円

グループ割 大人1,250円

(1人当たりの金額・大人の2名様以上の同時入場の方)

お化け屋敷・トリックアートセット割引

大人2,000円 小児1,000円

(5)所要時間 1組 約10分 ※1組最大6名

(6)営業場所 長瀞トリックアート有隣倶楽部 建物内(埼玉県秩父郡長瀞町長瀞704)

(7)アクセス 【電車】秩父鉄道長瀞駅より徒歩10分

(長瀞駅前から無料シャトルバスの運行あり)

【お車】関越道自動車道 花園インターチェンジより30分

(国道140号秩父方面へ約19km、長瀞駅前交差点右折)

「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」詳細

秩父鉄道公式ホームページ

<お化け屋敷プロデューサー マイケルティー・ヤマグチ>

米国ハワイで日本人初の常設お化け屋敷をプロデュースするなど、人々を辛い日常から救うアトラクション理念でマインドフルネスへ貢献している。

国内外のアトラクションプロデュースのみならず映画、舞台、VRまでメディアを超え全てのホラー演出を担い延べ666以上の実績を誇る。

「ホラーで社会貢献」を使命に世界を驚かす恐怖ソリューション企業ZAUNTED創業者。

[ 沿 革 ] 主な実績一覧

<映画監督 永江二朗>

株式会社キャンター所属。

(日本映画監督協会理事)

2011年「2ちゃんねるの呪い劇場版」で監督デビュー。

2016年山本周五郎人情時代劇「めおと蝶」にて日本民間放送連盟賞ドラマ部門優秀賞受賞。

映画作品「トモダチゲーム」「いしゃ先生」「心霊写真部」「骨壺」「真・鮫島事件」など。

2022年「きさらぎ駅」、2023年「リゾートバイト」、2024年「FPS」が公開。

<美術 特殊効果 応援 遠藤 剛(STRONG 遠藤)>

株式会社 e C y D 代表取締役 1983年 俳優三船敏郎が主催する三船プロダクション内にある 三度屋美術工房 に入社。

現在は、美術 装飾 のほかに特殊効果 操演 SFX も業務としている。

「いしゃ先生」「リゾートバイト」の美術監督ほか、「るろうに剣心」シリーズ「レジェンド&バタフライ」「銀魂」シリーズ等の 操演 特殊効果で参加。

≪映画『FPS』≫

誰も見たことのない全編本人主観の超実験的アクションホラー。

異世界の扉を開いてしまった主人公は、荒廃した大きな建物に閉じ込められてしまう。

その空間は、ある怪物が支配する、外に出ることも、死ぬことも許されない、まさに無間地獄だった…。

■脚本・監督 永江二朗

■製作/宣伝/配給 株式会社キャンター

【秩父鉄道×「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」コラボ】

●2024年8月24日(土)ひえひえ列車

ひえひえ列車申込時の受付メールを長瀞トリックアート有隣倶楽部受付へ提示すると、お化け屋敷入館料割引(2024年9月末まで1回限り有効)

●ガーデンハウス有隣

ガーデンハウス有隣利用時に「長瀞リアルお化け屋敷『FPS』」入館券をご提示の方に、「ひとくち『みそポテト』『みそおでん』セット」サービス

※おひとり様につき1セット(2024年10月31日まで1回限り有効)

【長瀞トリックアート有隣倶楽部について】

「長瀞トリックアート有隣倶楽部」は、株式会社エス・デーとのフランチャイズ契約により運営する、国内14件目の全天候型レジャー施設です。

埼玉県内有数の観光地“長瀞(ながとろ)”に立地し、近代日本経済の父、渋沢栄一翁とゆかりのある有隣倶楽部は、トリックアート美術館として2023年2月25日(土)に開館しました。

コンセプトは、『見て・触って・写真が撮れる・不思議な美術体験』。

視覚の錯覚や立体トリック等をはじめ、多分野にわたるトリックの要素を取り入れた体験型アート施設です。

※Trick Art(トリックアート)は、株式会社エス・デーの登録商標です。

トリックアート作品 イメージ

(1)営業時間 10:00〜16:00(最終入場時間15:30)

(2)休館日 木曜日(2024年8月は営業)

(3)入場料金 おとな1,000円・中高生700円(中学生・高校生)

こども500円(3歳以上〜小学生)・幼児無料(2歳以下)

(4)所在地 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞704

(5)アクセス 【電車】秩父鉄道長瀞駅より徒歩10分

(長瀞駅前から無料シャトルバスの運行あり)

【お車】関越道自動車道 花園インターチェンジより30分

(国道140号秩父方面へ約19km、長瀞駅前交差点右折)

■有隣倶楽部について

有隣倶楽部は、1928年に埼玉県長瀞町上長瀞地内に秩父鉄道の保養所として建築され、その後、1980年に現在の地へ移築されました。

また、有隣倶楽部の名称の由来は、論語の「徳不孤必有隣」(徳は孤ならず必ず隣有り)にちなんで命名されたもので、本館内には、実業界の指導者であった渋沢栄一翁が書いた扁額があります。

2023年2月25日に食事処からトリックアート美術館として生まれ変わりました。

渋沢栄一翁が書いた扁額 イメージ

【「ガーデンハウス有隣」について】

ガーデンハウス有隣は、宝登山山頂や寳登山神社などへの散策の途中に、気軽に立ち寄れるお食事処です。

地場の食材を使用したそば・うどんを中心としたメニューの他、秩父名物の「炙り豚みそ重」や「わらじかつ丼」などを楽しめます。

ガーデンハウス有隣 イメージ

ざるそばと小わらじかつ丼のセット イメージ

(1)営業時間 11:00〜15:00

(2)定休日 不定休

(3)所在地 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞704

(4)アクセス 秩父鉄道長瀞駅より徒歩10分

(5)お問合せ 0494-66-0951(9:00〜17:00)

※イベント内容は急きょ変更及び中止となる場合があります。

