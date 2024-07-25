※経済指標

【米国】

米製造業PMI（速報値）（7月）22:45

結果 49.5

予想 51.6 前回 51.6

非製造業PMI

結果 56.0

予想 54.9 前回 55.3

コンポジットPMI

結果 55.0

予想 54.2 前回 54.8



＊米新築住宅販売件数（6月）23:00

結果 61.7万件

予想 65.0万件 前回 62.1万件（61.9万件から修正）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －374.1万（4億3649万）

ガソリン －557.2万（2億2742万）

留出油 －275.3万（1億2531万）

（クッシング地区）

原油 －170.8万（3096万）

＊（）は在庫総量



【カナダ】

＊カナダ中銀政策金利（7月）22:45

結果 4.50%

予想 4.50% 前回 4.75%



※発言・ニュース

＊米５年債入札結果

最高落札利回り 4.121％（WI：4.110％）

応札倍率 2.40倍（前回：2.35倍）



＊カナダ中銀声明

・インフレが緩み続ければ、追加利下げの可能性。

・景気低迷がＣＰＩを押し下げ、住居費とサービスがＣＰＩを維持。

・政策決定において下振れリスクの重要性が高まる。

・住宅、消費財への家計支出が弱い。

・インフレは２０２５年末までに目標の２％に達すると予想。

・２０２５年のＧＤＰは潜在成長を上回ると見ている。



＊ハリス陣営、ブティジェッジ氏を副大統領候補に検討

民主党の大統領候補になりそうなハリス副大統領の陣営はブティジェッジ運輸長官を副大統領候補に検討していると伝わった。ＭＳＮＢＣが伝えた。

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