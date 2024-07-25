Âîµå¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ï¥Ê¥À¥ë¤ËÂç¶½Ê³¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ÏÉô²°¤ËäÆ¤ê¤Ã¤¤ê¡Ä¿´¶¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¤±¤Éº®¹çÊ£¥á¥À¥ë¤ØÎý½¬¤ÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê£²£´Æü¡á¥Ú¥ó¡¦ÎÓÄ¾»Ë¡¢¥«¥á¥é¡¦¾®ÎÓÂÙÅÍ¡ÛÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤¬»î¹ç²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£´¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡á¡¢ÃË»Ò¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê£²£±¡Ë¡áÃÒÏÂ´ë²è¡á¤é¤¬ËÜÈÖ¥³¡¼¥È¤ÇÌó£³£°Ê¬´ÖÄ´À°¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤àÃË½÷¥¨¡¼¥¹¤Ï¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¿´¶¤äÁª¼êÂ¼¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤¬£²£·Æü¤Î£±²óÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¤Ï¤ê¤Ò¤Ê¡É¥Ú¥¢¤Î²ñ¾ì½éÎý½¬¤Î´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç»È¤¦ÂîµåÂæ¤Ç¤Î£³£°Ê¬´Ö¤Î¸ø¼°Îý½¬¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ÇºÇ¸å¤ÏÌó£±£°Ê¬´Ö¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÁáÅÄ¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ìÊâÁ°¿Ê¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¤ÎËÌÉô¥¢¥ß¥¢¥ó¤ÇÄ´À°¤·¡¢£²£³Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤ÎÁª¼êÂ¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÁáÅÄ¤ÏÁá¤¯¤â¿©Æ²¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈÁø¶ø¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£°ÊÁ°¤«¤é¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥À¥ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡£Áª¼êÂ¼¤Ë¥Ê¥À¥ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÌÜÉ¸Ã£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¬±¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¿¿µÕ¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾Éâ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¿©»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Áª¼êÂ¼¤Ç¤¢¤¨¤ÆÀÜ¿¨¤òÃÇ¤Á¡¢Ê¿¾ï¿´¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«Ëë¤¬¶áÉÕ¤¯¿´¶¤âÁ´¤¯°ã¤¦¡£½é¸ÞÎØ¤ÎÁáÅÄ¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤É½¾ð¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÄ¥ËÜÃÒ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÞ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¶ÛÄ¥´¶¡£¤½¤ÎÉÝ¤µ¤òÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÅö¤Æ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Í¤¨Êý¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ï°ì¤Ä¤À¡£¤È¤â¤Ë£³¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¡£¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤Ë¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ø¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡Ö¡Ê£³¼ïÌÜ¤Ç¡Ë°ìÈÖ¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê£²Æü´Ö¡¢ÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë