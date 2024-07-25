[7.24 パリ五輪GL第1節 日本 - パラグアイ ボルドー]

　U-23日本代表は24日、パリ五輪グループD第1節でU-23パラグアイ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　強豪国がそろうグループDの初戦。あなたはU-23日本代表メンバーをどう評価する? U-23日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 1 小久保玲央ブライアン

DF 4 関根大輝

DF 5 木村誠二

DF 15 高井幸大

DF 16 大畑歩夢

MF 7 山本理仁

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 14 三戸舜介

FW 11 細谷真大

FW 10 斉藤光毅

FW 17 平河悠

▼控え

GK 12 野澤大志ブランドン

DF 2 鈴木海音

DF 3 西尾隆矢

MF 6 川崎颯太

FW 9 藤尾翔太

MF 13 荒木遼太郎

FW 18 佐藤恵允

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!