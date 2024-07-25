悲願のメダル獲得に向けたパリ五輪初戦……パラグアイと戦うU-23日本代表の採点受付中
[7.24 パリ五輪GL第1節 日本 - パラグアイ ボルドー]
U-23日本代表は24日、パリ五輪グループD第1節でU-23パラグアイ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
強豪国がそろうグループDの初戦。あなたはU-23日本代表メンバーをどう評価する? U-23日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 15 高井幸大
DF 16 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 14 三戸舜介
FW 11 細谷真大
FW 10 斉藤光毅
FW 17 平河悠
▼控え
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 2 鈴木海音
DF 3 西尾隆矢
MF 6 川崎颯太
FW 9 藤尾翔太
MF 13 荒木遼太郎
FW 18 佐藤恵允
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
U-23日本代表は24日、パリ五輪グループD第1節でU-23パラグアイ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 15 高井幸大
DF 16 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 14 三戸舜介
FW 11 細谷真大
FW 10 斉藤光毅
FW 17 平河悠
▼控え
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 2 鈴木海音
DF 3 西尾隆矢
MF 6 川崎颯太
FW 9 藤尾翔太
MF 13 荒木遼太郎
FW 18 佐藤恵允
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!