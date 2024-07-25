¡Ú¥Ü¡¼¥Èµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡»øº²8¿Í½°Á´°÷½¸¹ç!!¡Ê¹â¶¶Âç¼ù¡Ë¡ÛÂçÂ¼¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¸ò´¹¤¬¶Ø»ß¤Ë
¡¡¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤ÎÆôºê¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤Ç¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤Ë1ÅÙ¡¢¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Æôºê¤Ç¤Ï4·î23Æü¤Ë¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤È¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤Ç¤Ï24¿Í¤¬¥»¥Ã¥È¸ò´¹¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¸ò´¹¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÉôÉÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó2¸Ä¡¢¥ê¥ó¥°4ËÜ¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥±¡¼¥¹¤ò´Ý¤´¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¡£Á°¸¡Æü¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤³¤ÇÂçÂ¼¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£µ¼Ô¤ØÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡º£Àá¤è¤ê»²²ÃÁª¼ê¤Î¸øÊ¿À¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡Ê1¡Ë¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¸ò´¹¤Ï¶Ø»ß¡Ê»ö¸ÎÅù¤Ë¤è¤ëÊÑ·ÁÅù¤ò½ü¤¯¡Ë¡Ê2¡Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ü¥Ç¡¼¸ò´¹¤Ï¡ÖÃêÁª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È¸ò´¹¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ü¥Ç¡¼¸ò´¹¤âÃêÁª¤Ç°ìÅÙ¤Î¤ß¡£¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ú¥é¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÂçÂ¼¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£