マクドナルドの人気メニュー「ベーコンポテトパイ」に、チーズが入った新商品「チーズベーコンポテトパイ」が期間限定販売。

「ベーコンポテトパイ」のおいしさはそのままに、とろ〜りチーズで進化したサイドメニューが楽しめます☆

マクドナルド「チーズベーコンポテトパイ」

販売期間:2024年7月31日(水)〜2024年8月下旬予定

販売時間:全営業時間帯 (どの時間帯でも購入できます)

価格:190円(税込)〜 ※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1990年に初登場して以来、販売されるたびに好評を博しているマクドナルドの人気サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」

そのおいしさをそのままに、 2種のチーズが入ってさらに進化した 「チーズベーコンポテトパイ」 が新登場します!

ひと口食べれば、サクサクのパイ生地の中からホクホクのポテトやスモーキーなベーコンなど、たっぷりの具材が溢れ出すお食事パイ。

たっぷり具材のフィリングに、チェダーチーズとゴーダチーズのとろ〜りコクのあるチーズを2種類合わせ、サクサクのパイで包んだ一品です 。

ベーコンポテトとチーズ ソースで2層構造にして、パイ生地自体にチーズ風味を加えたのがこだわりのポイント。

ベーコンポテトパイ本来のおいしさに、チーズの味わいが相性抜群で、やみつきになる美味しさ☆

ほっと一息つきたい時や少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりできる新しいサイドメニューです!

また、「チーズベーコンポテトパイ」は、全5種類の数量限定パッケージで提供。

パッケージに添えられたメッセージは、2024年7月30日からオンエアとなる、女優・白石麻衣さん出演のTVCMと連動した内容です。

CMに登場する、チーズベーコンポテトパイ屋台の粋なアネゴ肌店主風のメッセージも注目。

「チーズベーコンポテトパイ」の美味しさを伝え、元気をもらえそうなアネゴ口調のセリフにもほっこり。

「チーズベーコンポテトパイ」の新しい味わいとともに、どのメッセージが込められたパッケージかを楽しめます☆

また、販売前日の2024年7月30日からオンエアとなる新TVCMには、女優の白石麻衣さんがマクドナルドCMに初出演。

TikTokで人気の楽曲ともコラボした特別版MVが期間限定で公開され、SNSキャンペーンも予定しています!

商品開発者コメント

この新作のチーズベーコンポテトパイは、初めてのお客様はもちろん、長年ベーコンポテトパイを愛してくださっているファンの皆様にも満足いただけるような商品を開発したい」という熱い想いからスタートしました。

開発におけるこだわりは「ベーコンポテトパイの長年愛されているおいしさそのままに、新しいおいしさを作り出す︕」でした。

そのため今回の新味の特長でもある“チーズ”は、ベーコンポテトのフィリングに練り込むのではなく、“チーズソース”がフィリングを包み込むような形で作られています。

この2種を調和させるのが今回私たち開発者の一番苦労したポイントです。

当初はフィリングとチーズソースの2種それぞれの味がバラバラに感じるようになってしまうことが多く、フィリングの位置や割合を調整しながら何度も試作しましたが、最終的にパイ生地自体にチーズ風味を加えることで全体の一体感を生みだすことができました。

また、この“チーズソース”も2種類のチーズを使用しており、そうすることで味の複雑味が増して、おいしさがアップします。

何十種類ものチーズの組み合わせで検討した結果、その中からベーコンポテトフィリングの味わいと調和がとれ、かつチーズの香りとして皆さんが受け入れやすいものを厳選しました。

そのことで、パイに顔を近づけた時にふわ〜と感じるチーズの香りもお楽しみいただけます。

新TVCM:チーズベーコンポテトパイ「いつものパイとあなどるなかれ」篇

放送開始日:2024年7月30日(火)

放送地域:全国(一部地域を除く)

マクドナルドのTVCM初出演となる女優の白石麻衣さんが、チーズベーコンポテトパイ屋台の粋なアネゴ肌店主となって登場。

「いっパイいかがっすか〜」と呼び込み、炭坑節「月が出た出た」の替え歌にあわせて「食べてびっくり〜〜〜♪チーズが〜出た出た〜♪」と踊り、はじめての味を伝える白石姉さんに注目です。

CMで見せた特徴的なセリフは、「チーズベーコンポテトパイ」のパッケージにも使われています☆

おいしさそのままに、とろ〜りチーズが入って進化したベーコンポテトパイ。

マクドナルドの「チーズベーコンポテトパイ」は、2024年7月31日〜8月下旬まで期間限定発売です!

