[7.24 パリ五輪(男子)グループD第1節](ボルドー)

※26:00開始

主審:フランソワ・レテキシエ

副審:シリル・ムニエ、メフディ・ラモニ

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 小久保玲央ブライアン

DF 4 関根大輝

DF 5 木村誠二

DF 15 高井幸大

DF 16 大畑歩夢

MF 7 山本理仁

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 14 三戸舜介

FW 11 細谷真大

FW 10 斉藤光毅

FW 17 平河悠

控え

GK 12 野澤大志ブランドン

DF 2 鈴木海音

DF 3 西尾隆矢

MF 6 川崎颯太

FW 9 藤尾翔太

MF 13 荒木遼太郎

FW 18 佐藤恵允

監督

大岩剛

[パラグアイ]

先発

GK 1 ガチト・フェルナンデス

DF 3 ロナウド・デ・ヘスス

DF 4 ダニエル・リバス

DF 5 ジルベルト・フローレス

MF 6 マルコス・ゴメス

MF 8 ディエゴ・ゴメス

MF 10 ウィルダー・ビエラ

FW 7 マルセロ・フェルナンデス

DF 14 ファビアン・バルブエナ

FW 15 フリオ・エンシソ

FW 17 グスタボ・カバレロ

控え

GK 12 ロドリゴ・フルトス

DF 2 アラン・ヌニェス

FW 9 ケビン・パルザジュク

FW 11 エンソ・ゴンサレス

DF 13 アレクシス・カンテーロ

DF 16 フェルナンド・ロマン

FW 18 マルセロ・ペレス

監督

カルロス・ハラ・サギエル