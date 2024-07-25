日本vsパラグアイ スタメン発表
[7.24 パリ五輪(男子)グループD第1節](ボルドー)
※26:00開始
主審:フランソワ・レテキシエ
副審:シリル・ムニエ、メフディ・ラモニ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 15 高井幸大
DF 16 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 14 三戸舜介
FW 11 細谷真大
FW 10 斉藤光毅
FW 17 平河悠
控え
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 2 鈴木海音
DF 3 西尾隆矢
MF 6 川崎颯太
FW 9 藤尾翔太
MF 13 荒木遼太郎
FW 18 佐藤恵允
監督
大岩剛
[パラグアイ]
先発
GK 1 ガチト・フェルナンデス
DF 3 ロナウド・デ・ヘスス
DF 4 ダニエル・リバス
DF 5 ジルベルト・フローレス
MF 6 マルコス・ゴメス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ウィルダー・ビエラ
FW 7 マルセロ・フェルナンデス
DF 14 ファビアン・バルブエナ
FW 15 フリオ・エンシソ
FW 17 グスタボ・カバレロ
控え
GK 12 ロドリゴ・フルトス
DF 2 アラン・ヌニェス
FW 9 ケビン・パルザジュク
FW 11 エンソ・ゴンサレス
DF 13 アレクシス・カンテーロ
DF 16 フェルナンド・ロマン
FW 18 マルセロ・ペレス
監督
カルロス・ハラ・サギエル
※26:00開始
主審:フランソワ・レテキシエ
副審:シリル・ムニエ、メフディ・ラモニ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 15 高井幸大
DF 16 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 14 三戸舜介
FW 11 細谷真大
FW 10 斉藤光毅
FW 17 平河悠
控え
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 3 西尾隆矢
MF 6 川崎颯太
FW 9 藤尾翔太
MF 13 荒木遼太郎
FW 18 佐藤恵允
監督
大岩剛
[パラグアイ]
先発
GK 1 ガチト・フェルナンデス
DF 3 ロナウド・デ・ヘスス
DF 4 ダニエル・リバス
DF 5 ジルベルト・フローレス
MF 6 マルコス・ゴメス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ウィルダー・ビエラ
FW 7 マルセロ・フェルナンデス
DF 14 ファビアン・バルブエナ
FW 15 フリオ・エンシソ
FW 17 グスタボ・カバレロ
控え
GK 12 ロドリゴ・フルトス
DF 2 アラン・ヌニェス
FW 9 ケビン・パルザジュク
FW 11 エンソ・ゴンサレス
DF 13 アレクシス・カンテーロ
DF 16 フェルナンド・ロマン
FW 18 マルセロ・ペレス
監督
カルロス・ハラ・サギエル