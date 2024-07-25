　U-23日本代表は現地時間24日、パリオリンピックのグループリーグ第1節でU-23パラグアイ代表と対戦する。日本時間25日午前2時(現地時間24日午後7時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 5 木村誠二(鳥栖)

DF 15 高井幸大(川崎F)

DF 16 大畑歩夢(浦和)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)

FW 11 細谷真大(柏)

FW 10 斉藤光毅(ロンメル)

FW 17 平河悠(ブリストル・C)

控え

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

DF 2 鈴木海音(磐田)

DF 3 西尾隆矢(C大阪)

MF 6 川崎颯太(京都)

FW 9 藤尾翔太(町田)

MF 13 荒木遼太郎(FC東京)

FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)

監督

大岩剛

[パラグアイ]

▽先発

GK 1 ガチト・フェルナンデス(ボタフォゴ)

DF 3 ロナウド・デ・ヘスス(セロ・ポルテーニョ)

DF 4 ダニエル・リバス(クラブ・ナシオナル)

DF 5 ジルベルト・フローレス(トリニデンセ)

MF 6 マルコス・ゴメス(クラブ・オリンピア)

MF 8 ディエゴ・ゴメス(インテル・マイアミ)

MF 10 ウィルダー・ビエラ(セロ・ポルテーニョ)

FW 7 マルセロ・フェルナンデス(クラブ・リベルタッド)

DF 14 ファビアン・バルブエナ(ディナモ・マハチカラ)

FW 15 フリオ・エンシソ(ブライトン)

FW 17 グスタボ・カバレロ(クラブ・ナシオナル)

控え

GK 12 ロドリゴ・フルトス(クラブ・オリンピア)

DF 2 アラン・ヌニェス(セロ・ポルテーニョ)

FW 9 ケビン・パルザジュク(クラブ・オリンピア)

FW 11 エンソ・ゴンサレス(ウォルバーハンプトン)

DF 13 アレクシス・カンテーロ(クラブ・グアラニ)

DF 16 フェルナンド・ロマン(クラブ・グアラニ)

FW 18 マルセロ・ペレス(ウラカン)

監督

カルロス・ハラ・サギエル(パラグアイ)

(取材・文　石川祐介)