パリ五輪GL初戦スタメン発表! U-23日本代表は細谷真大が先発! 南米予選首位・パラグアイ戦へ
U-23日本代表は現地時間24日、パリオリンピックのグループリーグ第1節でU-23パラグアイ代表と対戦する。日本時間25日午前2時(現地時間24日午後7時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 15 高井幸大(川崎F)
DF 16 大畑歩夢(浦和)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
FW 11 細谷真大(柏)
FW 10 斉藤光毅(ロンメル)
FW 17 平河悠(ブリストル・C)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 2 鈴木海音(磐田)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
MF 6 川崎颯太(京都)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)
監督
大岩剛
[パラグアイ]
▽先発
GK 1 ガチト・フェルナンデス(ボタフォゴ)
DF 3 ロナウド・デ・ヘスス(セロ・ポルテーニョ)
DF 4 ダニエル・リバス(クラブ・ナシオナル)
DF 5 ジルベルト・フローレス(トリニデンセ)
MF 6 マルコス・ゴメス(クラブ・オリンピア)
MF 8 ディエゴ・ゴメス(インテル・マイアミ)
MF 10 ウィルダー・ビエラ(セロ・ポルテーニョ)
FW 7 マルセロ・フェルナンデス(クラブ・リベルタッド)
DF 14 ファビアン・バルブエナ(ディナモ・マハチカラ)
FW 15 フリオ・エンシソ(ブライトン)
FW 17 グスタボ・カバレロ(クラブ・ナシオナル)
控え
GK 12 ロドリゴ・フルトス(クラブ・オリンピア)
DF 2 アラン・ヌニェス(セロ・ポルテーニョ)
FW 9 ケビン・パルザジュク(クラブ・オリンピア)
FW 11 エンソ・ゴンサレス(ウォルバーハンプトン)
DF 13 アレクシス・カンテーロ(クラブ・グアラニ)
DF 16 フェルナンド・ロマン(クラブ・グアラニ)
FW 18 マルセロ・ペレス(ウラカン)
監督
カルロス・ハラ・サギエル(パラグアイ)
(取材・文 石川祐介)
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 15 高井幸大(川崎F)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
FW 11 細谷真大(柏)
FW 10 斉藤光毅(ロンメル)
FW 17 平河悠(ブリストル・C)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 2 鈴木海音(磐田)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
MF 6 川崎颯太(京都)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)
監督
大岩剛
[パラグアイ]
▽先発
GK 1 ガチト・フェルナンデス(ボタフォゴ)
DF 3 ロナウド・デ・ヘスス(セロ・ポルテーニョ)
DF 4 ダニエル・リバス(クラブ・ナシオナル)
DF 5 ジルベルト・フローレス(トリニデンセ)
MF 6 マルコス・ゴメス(クラブ・オリンピア)
MF 8 ディエゴ・ゴメス(インテル・マイアミ)
MF 10 ウィルダー・ビエラ(セロ・ポルテーニョ)
FW 7 マルセロ・フェルナンデス(クラブ・リベルタッド)
DF 14 ファビアン・バルブエナ(ディナモ・マハチカラ)
FW 15 フリオ・エンシソ(ブライトン)
FW 17 グスタボ・カバレロ(クラブ・ナシオナル)
控え
GK 12 ロドリゴ・フルトス(クラブ・オリンピア)
DF 2 アラン・ヌニェス(セロ・ポルテーニョ)
FW 9 ケビン・パルザジュク(クラブ・オリンピア)
FW 11 エンソ・ゴンサレス(ウォルバーハンプトン)
DF 13 アレクシス・カンテーロ(クラブ・グアラニ)
DF 16 フェルナンド・ロマン(クラブ・グアラニ)
FW 18 マルセロ・ペレス(ウラカン)
監督
カルロス・ハラ・サギエル(パラグアイ)
(取材・文 石川祐介)