パラグアイとの初戦に臨む大岩ジャパン。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部)

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　大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地時間７月24日、パリ五輪のグループステージ第１戦でU-23パラグアイ代表と相まみえる。

　大事な初戦を前にスタメンを発表。キャプテンの藤田譲瑠チマをはじめ、小久保玲央ブライアン、斉藤光毅、細谷真大らが名を連ねた。勝利に導くパフォーマンスを披露できるか。
【PHOTO】悲願のメダル獲得へ！パリ五輪に挑むU-23日本代表18名とバックアップメンバー４人を一挙紹介！
【スターティングメンバー】
GK
小久保玲央ブライアン

DF
関根大輝
高井幸大
木村誠二
大畑歩夢

MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
三戸舜介

FW
平河悠
細谷真大
斉藤光毅

【ベンチメンバー】
GK
野澤大志ブランドン

DF
鈴木海音
西尾隆矢

MF
川崎颯太
荒木遼太郎

FW
佐藤恵允
藤尾翔太

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 