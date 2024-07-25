U-23日本、パラグアイ戦のスタメン発表！ 藤田譲瑠チマ、小久保玲央ブライアン、細谷真大らが連ねる【パリ五輪】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地時間７月24日、パリ五輪のグループステージ第１戦でU-23パラグアイ代表と相まみえる。
大事な初戦を前にスタメンを発表。キャプテンの藤田譲瑠チマをはじめ、小久保玲央ブライアン、斉藤光毅、細谷真大らが名を連ねた。勝利に導くパフォーマンスを披露できるか。
【PHOTO】悲願のメダル獲得へ！パリ五輪に挑むU-23日本代表18名とバックアップメンバー４人を一挙紹介！
【スターティングメンバー】
GK
小久保玲央ブライアン
DF
関根大輝
高井幸大
木村誠二
大畑歩夢
MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
三戸舜介
FW
平河悠
細谷真大
斉藤光毅
【ベンチメンバー】
GK
野澤大志ブランドン
DF
鈴木海音
西尾隆矢
MF
川崎颯太
荒木遼太郎
FW
佐藤恵允
藤尾翔太
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
大事な初戦を前にスタメンを発表。キャプテンの藤田譲瑠チマをはじめ、小久保玲央ブライアン、斉藤光毅、細谷真大らが名を連ねた。勝利に導くパフォーマンスを披露できるか。
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【スターティングメンバー】
GK
小久保玲央ブライアン
DF
関根大輝
高井幸大
木村誠二
大畑歩夢
MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
三戸舜介
FW
平河悠
細谷真大
斉藤光毅
【ベンチメンバー】
GK
野澤大志ブランドン
DF
鈴木海音
西尾隆矢
MF
川崎颯太
荒木遼太郎
FW
佐藤恵允
藤尾翔太
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