¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¼¾å¤Ï¡Ä¡×½é½Ð¾ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¥»¤Î4ÈÖ¤ËÄ¾µå¾¡Éé¡¡ËþÎÝÃÆÃË¤Ë2µåÂ³¤±¤¿Ëâµå¤È¤Ï¡©¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û
¡¡¢¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡¡Âè2Àï¡¦Á´¥»10¡½16Á´¥Ñ¡Ê24Æü¡¢¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½é½Ð¾ìÁÈ¤¬½¼¼Â¤Îµå±ã¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÂçÄÅÎ¼²ð¤¬3²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ïºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤òº¸Èô¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤òÍ·¥´¥í¤Ç´ÊÃ±¤Ë2»à¤òÃ¥¤¦¡£Â³¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ë¤ÏÁ´µåÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¤Ë¡£º£µ¨¸òÎ®Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¼¾å¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¢¤ë¤ó¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó2»à»°ÎÝ¤«¤é¤Ï¹Åç¡¦ºäÁÒ¾¸ã¤Ø80¥¥íÂæ¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÏ¢Åê¡£¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤À¤È¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»³¤Ê¤ê¤ÇÅê¤²¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ò¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬ÅÐÈÄ¡£1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅÐÈÄ¸å¡¢¡ÖÌµ»ö¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£Î¾·³ÂÇ¤Á²á¤®¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¤ÏÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤È2Æü´Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢º£°æ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜÍµ¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ý³Ï¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£