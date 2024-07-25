ライブ・イベント情報



＜SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR2024＞10月26日(土)山形県・山形県郷土館「文翔館」議場ホール＊ 開場15時半 開演16時Info. ノースロードミュージック仙台 https://www.north-road.co.jp/10月27日(日)福島県・大和川酒造北方風土館＊ 開場14時半 開演15時Info. ノースロードミュージック仙台 https://www.north-road.co.jp/11月2日(土)神奈川県・大さん橋ホール 開場15時 開演16時Info. HOT STUFF PROMOTION http://www.red-hot.ne.jp/11月4日(月・祝)沖縄県・福州園＊ 開場15時半 開演16時Info. PM AGENCY https://www.pmnet.co.jp/11月8日(金)愛知県・千種文化小劇場＊ 開場18時半 開演19時Info. JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/11月9日(土)滋賀県・近江八幡酒游舘＊＊ 開場14時半 開演15時Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com11月16日(土)兵庫県・神戸酒心館ホール＊ 開場15時半 開演16時Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com11月17日(日)香川県・特別名勝 栗林公園 商工奨励館＊＊ 開場14時 開演14時半Info. DUKE高松 https://www.duke.co.jp/11月23日(土)福岡県・住吉神社能楽殿＊ 開場15時半 開演16時Info. BEA http://www.bea-net.com/11月24日(日)熊本県・キャバレーニュー白馬＊＊ 開場14時半 開演15時Info. BEA http://www.bea-net.com/11月30日(土)岡山県・能楽堂ホールtenjin9＊ 開場15時半 開演16時Info. YUMEBANCHI(岡山) https://www.yumebanchi.jp/12月1日(日)広島県・出雲大社広島分祠 神楽殿 開場14時半 開演15時Info. YUMEBANCHI(広島) https://www.yumebanchi.jp/12月7日(土)群馬県・新島学園短期大学講堂 新島の森＊ 開場14時半 開演15時Info. 4ROULEUR https://www.4rouleur.jp12月8日(日)長野県・上田映劇＊ 開場14時半 開演15時Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com12月14日(土)静岡県・浜松鴨江アートセンター 開場15時半 開演16時Info. JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/12月15日(日)大阪府・大槻能楽堂＊ 開場15時半 開演16時Info. YUMEBANCHI(大阪) https://www.yumebanchi.jp/チケット：9月28日(土)発売チケット料金＊6,000円(税込、整理番号付)＊＊ 6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)横浜公演 前方シート席6,500円(税込、整理番号付、ドリンク代別、シート付)後方自由席6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)高松公演 入園料410円別途必要広島公演 駐車券付全自由7,000円(税込、整理番号付) 全自由6,000円(税込、整理番号付)浜松公演 全自由6,500円(税込、整理番号付、シート付)＜「SPECIAL OTHERS App」先行販売案内＞■受付期間：7月29日(月)12時〜8月4日(日)23時59分※先着順ではございません。整理番号・座席も含め抽選となります。受付期間内でご都合の良い時間にお申込みください。■枚数制限：１回のお申込みで1公演1公演4枚まで。複数公演へのお申込み可。横浜公演：席種第2希望まで。広島公演：会場にお車でご来場する場合は、駐車券付きチケットをご購入いただく必要がございます。駐車券単体での販売はございません。駐車券付きチケット1枚につき、ライブ入場1人分と駐車場1台分となります。例)ライブ入場3人及びお車1台分購入希望→全自由(駐車券付)1枚 及び 全自由2枚を申し込んで下さい。■受付方法：SPECIAL OTHERS Appにログインして、お申し込みください。https://spe-app.com/抽選結果確認期間：8月6日(火)13時〜当選時の支払い期間：8月6日(火)13時〜8月8日(木)21時詳しくはSPE App（https://spe-app.com/）をご確認ください