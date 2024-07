HEY-SMITHの新曲「Feel My Pain」が、アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2のオープニング主題歌に決定した。『ケンガンアシュラ』(原作:サンドロビッチ・ヤバ子、作画:だろめおん)は、WEBサイト「裏サンデー」とコミックアプリ「マンガワン」にて配信中のバトルアクション漫画。アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2はNetflixにて8月15日より独占配信が決定している。

リリース情報

「Feel My Pain」

2024年8月14日(水)デジタル配信

アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2 オープニング主題歌

https://lnk.to/feelmypain

アニメ情報

アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2



Netflixにて2024年8月15日(木)より独占配信



[STAFF]

原作:サンドロビッチ・ヤバ子

作画:だろめおん(小学館「マンガワン」連載)

監督:岸 誠二

シリーズ構成:上江洲 誠

キャラクターデザイン:森田和明

音楽:高梨康治(Team-MAX)

アニメーション制作:LARX ENTERTAINMENT



[CAST]

十鬼蛇王馬:鈴木達央

山下一夫:チョー

乃木英樹:中田譲治

秋山 楓:内山夕実

理人:金子隼人

関林ジュン:稲田徹

桐生刹那:浪川大輔

十鬼蛇二虎:森川智之

今井コスモ:榎木淳弥

若槻武士:加瀬康之

黒木玄斎:玄田哲章

加納アギト:大塚明夫

他



[アニメ著作権表記]

© 2023 サンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん,小学館/拳願会2



アニメ公式HP:http://kengan.net/

公式X:@kengankai

公式YouTube:https://www.youtube.com/@user-nx4pi9gr5y

IHEY-SMITH『Rest In Punk -World Edition-』JP

2024年8月23日(金)発売

税込 4,400円 BRJA.00010

※通販数量限定販売(数量に達し次第販売終了予定)

[A-Side]

1. Money Money

2. Still Ska Punk

3. Say My Name

4. Fellowship Anthem

5. Be The One

6. Into The Soul

[B-Saide]

7. Feel My Pain(New Song)

8. Inside Of Me

9. Be My Reason

10. You Are The Best

11. Don’t Wanna Lose You Again

12. Rest In Punk

[特設サイト]https://hey-smith.com/restinpunklp

[Streaming&Download Pre-add・Pre-save]https://lnk.to/world_edition

<HEY-SMITH US TOUR>

●With Voodoo Glow Skulls / Omnigone / The Hellas

September 2 (Mon) / 924 Gilman, Berkeley, CA

●With The Suicide Machines / Kill Lincoln / BAD OPERATION

September 5 (Thu) / Minneapolis, MN / Fine Line

September 6 (Fri) / Chicago, IL / Bottom Lounge

September 7 (Sat) / Detroit, MI / St Andrew’s Hall

September 8 (Sun) / Cleveland, OH / Grog Shop

September 10 (Tue) / Buffalo, NY / Buffalo Iron Works

September 11 (Wed) / Pittsburgh, PA / Spirit Hall

September 12 (Thu) / Brooklyn, NY / Brooklyn Made

September 13 (Fri) / Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts

●Supernova Ska Festival

September 15 (Sun) / Hampton, VA / Supernova Ska Festival

●With Mad Caddies / Ballyhoo!

September 17 (Tue) / Atlanta, GA / Masquerade

September 19 (Thu) / DeLand (Orlando), FA / Cafe DaVinci

September 20 (Fri) / Stuart, FL / Terra Fermata

September 21 (Sat) / Ft Meyers, FL / The Ranch

September 22 (Sun) / Gainesville, FL / High Dive

September 24 (Tue) / Houston, TX / Last Concert Cafe

●With Panteón Rococó / INSPECTOR / Out Of Control Army

September 26 (Thu) Richmond, CA / Memorial Auditorium

September 27 (Fri) Ontario, CA / Toyota Arena



[US TOURチケット]https://heysmith.tix.to/ustour

<HEY-SMITH オーストラリアツアー>

●With Voodoo Glow Skulls / The Resignators

2024年11月27日 アデレード at The Gov

2024年11月28日 ブリスベン at The Brightside

2024年11月29日 シドニー at The Factory Floor

2024年11月30日 コラック at SKA Nation Festival

<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>

2024年10月26日(土)、27日(日)

@大阪・泉大津フェニックス

開場9:00 / 開演10:30

出演:

[10月26日(土)]

HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / Crossfaith / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Maki / SHADOWS / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / ヤバイT シャツ屋さん



[10月27日(日)]

HEY-SMITH(両日出演)/ 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / coldrain / dustbox / FOMARE / locofrank / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / SUPER BEAVER / The Bruce Lee Band (U.S) / The Suicide Machines (U.S) / マキシマム ザ ホルモン



[MC] R藤本(両日出演)

[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)

※タイムテーブルは後日発表

1day:9,500円

2days:18,000円

http://haziketemazare.com/2024/

◆<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>オフィシャルサイト

◆HEY-SMITH オフィシャルサイト

◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル

◆HEY-SMITH オフィシャルX(Twitter)

◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram

「Feel My Pain」は、8月14日に配信リリースされることが決定。激闘を繰り広げる闘技者達の葛藤と、痛みや苦しみを感じながらも前に進む姿勢を象徴するかのような楽曲になっている。ジャケットでは、猪狩秀平(G, Vo)が『ケンガンアシュラ』のキャラクター並の肉体でギターを掻き鳴らしジャンプしている姿が描かれた、アニメチームとのコラボレーションジャケットとなった。「Feel My Pain」は、アニメの新PVの中で一部視聴できる。7月25日のFM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」(14:00〜17:51放送)にて、ラジオ初オンエアも決定している。