【OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS】7月25日 発売価格: 通常版 3,850円 特装版 8,470円

シティコネクションは、Nintendo Switch用アドベンチャーゲーム「OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS」を7月25日に発売する。価格は通常版が3,850円、特装版が8,470円。特装版には、ゲーム本編に加えてオリジナルサウンドトラックや原作コミック単行本などの特典が付属する。

本作は、ゲームクリエイターの今村孝矢氏が、原作と全グラフィックスを手掛けるコマンド選択式SFアドベンチャー。「スターフォックス」や「F-ZERO」、「ゼルダの伝説」シリーズのアートディレクションを担当した同氏の手掛けるマンガ「OMEGA6」をゲーム化した作品となっている。

ゲーム概要

【『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』予約開始PV【7月25日発売】】

人造人間のサンダーとカイラは、新たな地球を見つけるために宇宙を旅している。2人を待っていたのは分譲惑星ローンを抱えた賞金稼ぎの日々。3つの惑星を舞台に冒険が始まる。

登場宇宙人は100体以上! ミステリーとドラマの織りなすアドベンチャー

宝さがしの旅の中、ランダムイベントで思いがけないキャラクターに出会うこともある。賞金稼ぎや配達の仕事、買い物などをしながら自由に探索を進めていこう。攻略ルートはプレーヤー次第。出会ったキャラクターを記録する図鑑システムや、ゲーム内の実績解除を目指すサブミッション、強敵相手にバトルを挑むトレーニングなどやり込み要素も多数用意されている。

カードバトルで勝負! カギは読みと運と、BONSAI!?

同じ宝を狙うライバルのトレジャーハンターや、各地に潜む未知の異星人たちとはカードバトルで勝負する。互いの手札が限られた中で、相手の手を読みつくして完全なる勝利を掴もう。

宇宙船の盆栽ルームで育てたフルーツを使えば「能力上昇」・「相手の手を変える」など戦略もアップ。禁断の果実「マジックフルーツ」を使えば圧倒的なパワーを発揮するが、リスクもあるようだ。

原作デジタルコミックを収録

フランスで発表された原作マンガ「OMEGA 6」の日本語版デジタルコミックがゲーム内に実装される。ゲーム本編とは異なる時間軸で描かれるサンダーとカイラの冒険を、フルカラー&200ページ以上の大ボリュームで楽しめる。

※デジタルコミックは、ゲーム序盤のイベントをクリアすることでアンロックされる。

特装版

価格:8,470円

【特典内容】

・描き下ろしイラスト仕様 専用BOX

・オリジナルサウンドトラック(CD+DL)

・マニュアルブックレット(説明書)

・原作コミック単行本(日本語モノクロ版)

・ミニサイズポスター(B4 折り畳み式)

特装版+画集&色紙セット

価格:16,500円

特装版に「豪華カバー仕様の画集」と「複製イラスト+直筆サイン入りミニ色紙」を追加したプレミアムセットも発売される。価格は16,500円。

(C)TAKAYA IMAMURA (C)Omake Books (C)Happymeal Inc. (C)Pleocene (C)CITY CONNECTION CO., LTD.