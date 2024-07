【「習作「秋の窓」】著者:園見 喝マッグガーデン

ここは「costme(コストム)」というVR仮想世界。多くの人が秘密を持ちつつも、この世界での仮の姿で楽しく暮らしている。怖い見た目のアバターだから怖い人とも限らないし、可愛い見た目のアバターでも中身は怖い人かもしれない。

「VRへようこそ」は、園見 喝氏による短編漫画。10ページの短編漫画を読めるMAGUCOMIの「こんな連載があったらいいな!」の連載トレーラ部門に掲載された漫画だ。わずか10ページの漫画だけに、ストーリーで語るというよりは、キャラクターで世界観を魅せることに特化している。

現実の自分とは違うアバターを持つ人は、現代ではかなり多くなっている。現実の世界にもVR Chatのような バーチャルリアルティの世界があり、多くの人がそこで別の自分を演じている。そんな現代だからこそ、本作で描かれるIFの面白さにはリアリティがあり、楽しめる人が多いはずだ。

【あらすじ】

ここはVR仮想世界「costme」。いろいろな秘密を抱えた人たちが、現実とは違う自由な姿で楽しく過ごしているようだが……。

□「VRへようこそ」を読む

