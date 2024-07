【変態ストーカーに狙われてます 1/2】7月25日 発売価格:各1,320円

双葉社は、マンガ「変態ストーカーに狙われてます」1巻よび2巻を本日7月25日に発売する。価格は各1,320円。

本作はcomicoにて連載中のBLマンガ。お人好しで女運がないピアスショップ店員の竜胆と天音との関係性を描く。本コミックスはB6判のフルカラーになっており、1巻だけでなく2巻も同時に発売。描き下ろしマンガも掲載予定となっている。

