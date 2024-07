Official髭男dism、長谷川白紙のアルバム、LANA x LEXのコラボ、chelmico、ラッキリのEPなど深掘り！『New Music Wednesday [Podcast Edition]』が今週の注目新作を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀、今週の気になる音楽ニュース、そしてリスナーのみなさんからのメッセージという3部構成でお届け! このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……Lucky Kilimanjaro熊木幸丸からのメッセージも到着! ニューアルバムをリリースしたOfficial髭男dismや名門レーベル・ブレインフィーダーから初のリリースとなった長谷川白紙のニューアルバム、LANAとLEXのコラボ第2弾ソング、Lucky Kilimanjaro、そしてchelmicoのニューEPをピックアップ! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。 番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

Official髭男dism「Get Back To 人生」

Official髭男dismがニューアルバム『Rejoice』をリリースしました。オリジナルアルバムのリリースは2021年8月に発表された『Editorial』以来、約3年ぶりとなります。この期間にアニメ『SPY×FAMILY』のオープニング主題歌「ミックスナッツ」のヒット(Spotifyでは1億4000万再生を突破!)、ドラマ『silent』の主題歌「Subtitle」のヒット(Spotifyでは1億6000万再生を突破!)、他にも「ホワイトノイズ」「TATTOO」など多くのヒット曲を世に送り出してきたOfficial髭男dism。今作にはそれらの楽曲も含め全15曲が収録されています。

『New Music Wednesday』には、アルバムのラストを飾る「Get Back to 人生」がリストイン、Spotifyではメンバーがアルバムの全曲解説を担当する『Liner Voice+』が7月25日(木)0時より公開予定です。また、特別番組『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』が、7月30日(火)深夜にフジテレビ(関東ローカル)で放送される予定です。番組では、Official髭男dismがアルバム制作に打ち込む姿を追った密着映像や、メンバーそれぞれのインタビュー映像、初パフォーマンス楽曲のスタジオライブ映像などが紹介されます。9月からは全国5都市10公演のアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』も予定されています。

LANA, LEX「ティファニーで朝食を」

LANAとLEXの新曲「ティファニーで朝食を」がリリースになりました。今年4月に兄妹コラボ曲「明るい部屋」をリリースして大きな話題となったLEXとLANA。5月に千葉・幕張メッセで開催されたヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2024』のために制作されたオリジナル楽曲で、『POP YOURS 2024』での披露はもちろん、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場するなど、二人のコラボは上半期最大のJ-HIP HOPトピックの一つでした。今作はそれに続くコラボソングで、「明るい部屋」でbottomからTopへの登り詰めを綴った二人が、なんということのないやり取りを「ティファニーで朝食を」というレトロかつドリーミーな単語に載せて歌う楽曲。Spotifyでは日本のティーンエイジャーに聴かれている話題曲を集めたプレイリスト『Teen Culture』のカバーを飾っています。

Lucky Kilimanjaro「かけおち」

Lucky KilimanjaroのニューEP「Dancers Friendly」がリリースされました。2024年で結成10周年を迎え、全国各地の大型フェスやツアーに奔走しているLucky Kilimanjaro。今作は初のコンセプトEPとなっており、Lucky Kilimanjaroの「世界中の毎日をおどらせる」というテーマを体現する1枚で、全曲ダンスナンバーとなっています。『New Music Wednesday』には「かけおち」がリストインしています。また10月30日にも今作と対をなすEP「Soul Friendly」をリリースすることを発表しています。

Lucky Kilimanjaroはこの夏『FUJI ROCK FESTIVAL 2024』や『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』など様々な夏フェスの出演を予定しており、さらに、2025年2月16日に千葉・幕張メッセ国際展示場4・5ホールにてワンマンライブを開催する予定です。Spotifyではプレイリスト『Dance Pop:Japan』のカバーも飾っています。

長谷川白紙「Outside (Soto)」

長谷川白紙のニューアルバム『魔法学校』がリリースになりました。2023年7月にフライング・ロータスが主催し、ハイエイタス・カイヨーテ、ルイス・コール、カマシ・ワシントン、サンダーキャットなどが所属する名門レーベル、ブレインフィーダーと契約した長谷川白紙。(ブレインフィーダーと契約した初の日本人!)今作はそのブレインフィーダーからリリースされる初のアルバムで、長谷川白紙にとっては約4年8ヶ月ぶりのフルアルバムとなります。

アルバムにはルイス・コールやサム・ゲンデルらとのコラボレーションでもお馴染みの実力派ジャズ・ベーシスト、サム・ウィルクスが参加したシングル「口の花火/Mouth Flash」、KID FRESINOとの共演曲「行つてしまつた/Gone」など全12曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「外/Outside」がリストインしています。なお長谷川白紙はYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場し「草木」をバンド編成で披露しています。Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。

chelmico「Sunburn」

chelmicoがニューEP「ati natu ep」をリリースしました。6月にはメンバーの鈴木真海子がソロアルバム『mukuge』をリリースするなどソロでの活動も活発なchelmico。今作はサマーソングを詰め込んだEPで、「Sunburn」「Summer Course」「Watermelon」とその3曲のインストバージョンを収録した全6曲が収録されています。「Summer Course」には神戸のヒップホップユニットNeibissが参加しています。『New Music Wednesday』には「Sunburn」がリストイン。Spotifyでは日本の女性アーティストの歌を特集するプレイリスト『Women's Voice』のカバーを飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [ Podcast Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストはSpotifyのコメント機能から投稿を!