イタリアンを織り交ぜたコースが新しい！ 最強のハイコスパ寿司を提供する「鮨屋のうおきん」新店（東京・神泉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神泉駅近くにオープンしたハイコスパ寿司で話題の「鮨屋のうおきん」の新店。イタリアン出身の店主によるオリジナリティあふれるコースが魅力。

鮨屋のうおきん 神泉(東京・神泉)

写真:お店から

2024年7月、神泉駅から徒歩3分ほどの場所にコスパ最強のおまかせコースを楽しめる「鮨屋のうおきん 神泉」がオープンしました。「鮨屋のうおきん」グループは2022年新橋に本店をオープンし、2023年に2店舗目「奥新 鮨屋のうおきん」を、2024年には3店舗目となる「鮨屋のうおきん 目黒店」を開店してきました。

おまかせ鮨コース全24品が破格の値段で食べられるということがSNSを通じて話題となり、現在では約3カ月先まで予約が埋まっている状況です。

カウンターだけの小さなお店ができる物件を探していたところ、縁があり今回新店舗の出店を決めたそう。

和牛とフォアグラのスッシーニ 写真:お店から

店主はイタリアン部門のUOKINグループで、シェフとして10年以上活躍してきた経験の持ち主。4店舗目となる同店では、店主・店舗スタッフの得意な料理や好きなドリンクを織り交ぜながら、変わらないコスパで魚金らしいサプライズができるように工夫して料理を構成しています。他にはない和とイタリアンのシナジーに期待が膨らみますね。

店内は肩肘張らずリラックスできる雰囲気で、客席はカウンター10席。18時スタートと20時半スタートの2部制になります。

海老カツバーガー 写真:お店から

全24品の「大将おまかせ鮨コース」7,800円(2024年7月現在)は、価格以上のパフォーマンスとボリュームで、お腹も心も幸せになる満足度の高いコースです。豊洲直送の厳選した鮮度抜群の魚介を使った「本鮪赤身握り」や「ウニ軍艦」「穴子握り」など王道の寿司はもちろん、「鯖の西京漬けモナカサンド」や「海老カツバーガー」「和牛とフォアグラのスッシーニ」など、同店ならではの逸品も楽しめます。豊洲市場からの仕入れによりメニューは毎日異なるので、行くたびに新たなお店の魅力を発見できそう。コースの最後には無料で好きなネタを追加で握ってくれるといううれしいサービスもあります。

本鮪と海ぶどうの手巻き 写真:お店から

昨今「おまかせコース」が3万円以上する高級寿司店が乱立してきているなか、企業努力の末にコスパ最強のコースを提供する「鮨屋のうおきん」。他の店舗はかなり予約困難となっているので、訪問したい方はオープンしたばかりのこちらの店舗が狙い目! 是非驚きの「おまかせコース」を体験してみてください。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆鮨屋のうおきん 神泉住所 : 東京都渋谷区神泉町10-16 さつきビル 1FTEL : 050-5593-9780

