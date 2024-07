フワッと柔らかい身質！玄品「土用の丑の日」

とらふぐ料理「玄品」では、土用の丑の日を含む期間中、同社LINE公式アカウントを友だち登録をしている方を対象としたキャンペーンを開催します。

とらふぐ料理「玄品」では、土用の丑の日を含む期間中、同社LINE公式アカウントを友だち登録をしている方を対象としたキャンペーンを開催。

LINE友だちのお客様が対象コースを注文で500円割引となります。

開催期間は2024年7月12日(金)〜2024年8月18日(日)です。

【キャンペーンの対象コース】

◆玄鰻(げんまん)コース【松】(全7品・鰻重【松】)

通常 5,400円(税込) → キャンペーン価格 4,900円(税込)

◆玄鰻(げんまん)コース【竹】(全7品・鰻重【竹】)

通常 4,900円(税込) → キャンペーン価格 4,400円(税込)

〈コース内容〉

湯引き/てっさ(ふぐ刺し)/とらふぐ唐揚げ/鰻重(うなじゅう)【松】または【竹】/肝吸い/香の物/デザート

【キャンペーンの開催期間】

2024年7月12日(金)〜2024年8月18日(日)

※下記店舗はキャンペーン対象外となります。

予めご了承願います。

札幌すすきの・浅草・銀座新橋・銀座一丁目・神楽坂・亀戸・川口・北梅田・堺天神・池田

※心斎橋店は予約のみの受付とさせていただきます。

※北新地店は国産鰻の玄鰻コースとなります[松:7,900円(税込)→キャンペーン価格 7,400円(税込)、竹:6,900円(税込)→キャンペーン価格 6,400円(税込)]。

【キャンペーンの利用方法】

(1) 「玄品公式LINEアカウント」を友だち登録する。

※こちらのリンクからご登録いただけます→

https://lin.ee/2UALflM

※各玄品店舗の公式LINE登録も対象となります→

玄品<店舗別>LINE公式アカウント開設!

(2) 玄品公式LINEから「玄鰻コース」500円割引クーポンを取得する

(3) 予約時および来店時にクーポンを提示する

■ 改良を重ね、グレードアップした美味しさの2024年版「玄品の鰻」

「玄品」の鰻メニューは、2024年4月1日より新たにリニューアルしました。

鰻そのものが持つ旨味とさっぱりとした脂、フワッと柔らかい身質、香ばしい皮の焼き目のバランスをグレードアップ。

ピリッとした辛味が特徴のぶどう山椒の芳醇な香りとともにご賞味ください。

また、キャンペーン対象の「玄鰻(げんまん)コース」では、数多くのお客様から要望をいただいていた「肝吸い」を2024年から提供。

鰻の肝の濃厚な味わいと出汁の効いた吸い物、三つ葉の香りを楽しめます。

そして、「玄鰻(げんまん)コース」では鰻料理だけでなく、「玄品」ならではのとらふぐ料理も一緒に楽しめるのが特徴です。

弾力のある歯ごたえと奥深い旨みを味わうため、絶妙な厚みにこだわった玄品自慢のてっさ(ふぐ刺し)や、からあげグランプリ最高金賞を受賞したとらふぐ唐揚げなど、鰻と合わせてふぐの美味しさも楽しめます。

