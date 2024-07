伊勢パールピアホテルでは2024年7月24日(水)より、近鉄線の電車をご覧になれるトレインビュー宿泊プランをリニューアル販売します。

伊勢パールピアホテル「トレインビュー宿泊プラン」

施設名 :伊勢パールピアホテル

所在地 :〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL :0596-26-1111

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

伊勢パールピアホテルでは2024年7月24日(水)より、近鉄線の電車をご覧になれるトレインビュー宿泊プランをリニューアル販売。

■背景

かねてより多くのお客様から、「電車が見える部屋がいい」との声をいただいていたことから、今夏、より電車が見やすいお部屋を確約する宿泊プランをリニューアルする運びとなりました。

線路側の客室を確約できる本プランでは、近鉄線を走る電車を眺めることができます。

伊勢パールピアホテルは、近鉄伊勢市駅より徒歩圏内に位置しています。

この場所が、近鉄山田線の伊勢市駅・宇治山田駅の間ということで、電車の通過回数が1日約80本と非常に多く、電車好きには堪らないお部屋となっています。

また、窓からご覧いただける線路がカーブで必ず減速するため、シャッターチャンスが確約されています。

電車が通るたび、電車好きなお子様も大喜びすること間違いなしです。

50000系しまかぜ

■プラン概要

〇宿泊期間

2024年7月24日(水)より

〇予約開始日

2024年7月24日(水)より予約受付開始

〇プラン名

【朝食付・室数限定】近鉄列車が間近で観れる!トレインビュー客室確約プラン♪

〇客室タイプ

スタンダードシングル/デラックスシングル/スタンダードツイン/デラックスツイン/ダブル

(トレインビュー確約/禁煙)

※写真はデラックスツイン

デラックスツイン

〇宿泊料金

1名様1室(朝食付) 11,000円(税込)〜

〇予約

伊勢パールピアホテル公式HP:

https://reserve.489ban.net/client/pearlpier/0/plan

ご覧いただける近鉄線車両は下記(順不同)

50000系しまかぜ、23000系伊勢志摩ライナー、21000系アーバンライナーplus 等

50000系しまかぜは15時32分、16時23分宇治山田駅発の車両を見ることができます(平日)。

※チェックイン時刻は15時〜。

涼しいお部屋で撮影が可能です。

※本プレスリリースの写真は同社スタッフが該当客室より撮影しました。

21000系アーバンライナーplus(1)

23000系伊勢志摩ライナー

21000系アーバンライナーplus(2)

普通電車

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トレインビュー宿泊プランをリニューアル!伊勢パールピアホテル appeared first on Dtimes.