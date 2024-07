11種類のパンが届く！MEHRKORN(メーアコルン)わくわく定期便

徳島市内に店舗を構える BAKE SHOP MEHRKORN(メーアコルン)が、100種類以上あるパンの中から「菓子パン・惣菜パン・食パン・ハード系パン」をバランスよく11種類チョイスし、急速冷凍して毎月1回ご自宅にお届けする「MEHRKORN(メーアコルン)わくわく定期便」を2024年7月24日(水)よりオンラインストアにて開始しました。

MEHRKORN(メーアコルン)わくわく定期便

URL:

https://mehrkorn.jp/lp/subscription/

■MEHRKORN(メーアコルン)わくわく定期便とは

直接店舗に訪れることが難しいお客様にも、同店のパンの魅力を余すことなく知ってほしいという思いで、今回冷凍パンの定期便「MEHRKORN わくわく定期便」が開始されました。

100種類以上あるラインナップからランダムに毎月11種類のパンが届くわくわくを食卓に届けます。

一部の商品例1

■定期便ならではのお得な特典

1. 定期購入特別割引き

初回価格が、通常価格3,900円の2割引 3,120円になります。

※2回目以降は通常価格の3,900円になりますが、同店の焼き菓子がおまけでついてきます。

※価格は月額・税込み

2. 送料がずっと無料

ネットショッピングで気になる送料はいただきません。

