最高気温が28度以下の宿が多いエリア！BIGLOBE旅行｢夏でも涼しい宿のエリアランキング｣

ビッグローブが運営している宿泊プラン横断検索「BIGLOBE旅行」では、2024年7〜9月は全国的に長く厳しい猛暑が予想されるなか、国土交通省が公表している統計情報を活用し、2024年度8月の最高気温が28度以下とBIGLOBEが独自に予測したエリアにある宿を紹介します。

BIGLOBE旅行「夏でも涼しい宿のエリアランキング」

https://travel.biglobe.ne.jp/hotel/cool/

【調査結果トピックス】

1. 8月の最高気温が28度以下と予測される宿は全国2.7万件の宿のうち約13%

2. 北海道の都市部では、函館市や小樽市などの沿岸部。

東日本では富士山に近い箱根や富士五湖、西日本では大山やくじゅう連山など標高の高いエリアが狙い目

3. より涼を感じられる25度以下の宿は標高1,000m以上、首都圏近郊では、中禅寺湖・奥日光周辺、鳴沢氷穴周辺など

4. 25度以下の宿で「温泉番付」にランクインしている温泉宿は北海道・青森県・群馬県

【調査結果詳細】

1. 8月の最高気温が28度以下と予測される宿は全国2.7万件の宿のうち約13%

BIGLOBE旅行で予約ができる宿26,672件(2024年7月16日時点)のうち、3,474件(13%)が8月の最高気温が28度以下と予測されます。

また、そのうち1,285件が温泉のある宿であり、比較的涼しい環境で温泉旅行を楽しめます。

エリア別に宿数の多いTop10ランキングを作成したところ、ニセコや函館など北海道内から5つ入っているほか、長野県や箱根など首都圏からアクセスのしやすい5つのエリアがランクインしています。

なお、宿数はエリアごとの総数ではなく、28度以下に該当する宿のみをピックアップしたものです。

2024年8月の最高気温が28度以下と予測されるエリアの宿数ランキング Top10

2024年8月の最高気温が28度以下と予測されるエリアの宿数ランキング Top10(地図)

2. 北海道の都市部では、函館市や小樽市などの沿岸部。

東日本では富士山に近い箱根や富士五湖、西日本では大山やくじゅう連山など標高の高いエリアが狙い目

涼しいエリアの代表格である北海道では、宿の約80%が最高気温28度以下に該当しています。

札幌市内、旭川市内など内陸部の都市部は28度以上となるため、都市部で涼を求めるのであれば、函館市や小樽市などの沿岸部がおすすめです。

首都圏近郊では箱根周辺に151件該当する宿がありますが、28度以下になるのは強羅、元箱根、仙石原など600〜700mエリアであり、箱根湯本は高度が100mほどのため28度以上となっています。

そのほかでは東京から車で3時間ほどの場所にある草津周辺に122件、軽井沢周辺に73件該当しています。

また28度以下のエリアにある宿のうち西日本で該当するのは3%です。

上位3エリアでは標高700〜900mの大山ますみず高原(鳥取県)に19件、標高1,200mのくじゅう連山(大分県)中腹に18件、標高800mのハチ高原(兵庫県)12件が該当しています。

なお日本最南部では標高1,200メートルの霧島連山に佇む「えびの高原ホテル(宮崎県)」であり、九州南部では本宿のみとなっています。

3. より涼を感じられる25度以下の宿は標高1,000m以上、首都圏近郊では、中禅寺湖・奥日光周辺、鳴沢氷穴周辺など

2024年度8月の最高気温が25度以下と予測される宿は、26,672件のうち494件(2%)で、エリア別のTop5(北海道除く)を見ると、いずれも標高1,000mを超え、かつ有名観光地となっています。

志賀高原(標高約1,500m以上)で41件、中禅寺湖・奥日光周辺(標高約1,200m以上)で40件、立山周辺(標高約1,600m以上)で8件などとなっています。

2024年8月の最高気温が25度以下と予測される宿数エリア別ランキング Top5(北海道除く)

2024年8月の最高気温が25度以下と予測される 宿数エリア別ランキング Top5(北海道除く)(地図)

また最も8月最高気温が低いと予測される宿は富士山山頂近くの「本八合目 富士山ホテル(標高3,400m)」で約13度と、東京の12月の平均気温並となります。

富士山以外では、北海道上川郡にある「大雪高原山荘(標高1,260m)」で約18度となります。

富士山山頂近くの宿を除いた2024年8月の最高気温が低いと予測される宿 Top10は以下のとおりです。

2024年8月の最高気温が低いと予測される宿 Top10

北海道以外では、本州中央の日本アルプス周辺の宿が多く、他には岩手県八幡平の「藤七温泉彩雲荘」がランクインしています。

4. 25度以下の宿で「温泉番付」にランクインしている温泉宿は北海道・青森県・群馬県

8月の気温が25度以下と予測される宿で、BIGLOBE主催「みんなで選ぶ 温泉大賞(R)(注4)」において日本全国から高評価を得た温泉宿66軒を番付形式にした「温泉番付」にランクインしている宿は6宿です。

北海道、青森県および標高の高い場所にある群馬県にある宿となりました。

2024年8月の最高気温が25度以下と予測され、BIGLOBE 温泉大賞の「温泉番付」にランクインしている温泉宿

BIGLOBEはネットとリアルの世界の「Life-changing Company」を目指し、お客さま一人ひとりのかなえたい想いを実現していきます。

(注1)

楽天トラベル、JTBなど、大手宿泊予約サイト16社が提供する450万件以上の国内ホテル・旅館の宿泊プランを比較できる無料のWebサイトならびにアプリです。

iPhone版

https://itunes.apple.com/jp/app/id393059669

Android(TM)版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.biglobe.travel.hotel

(注2)

2024年6月25日に発表された気象庁の3カ月予報

(注3)

各宿泊施設の2024年8月最高気温は、国土交通省の国土数値情報「平年値(気候)メッシュ」の令和4年度(2022年度)版と、気象庁発表の過去気象データを利用して予測しています。

(注4)

日本国内の温泉地と温泉旅館、ホテル(温泉宿)を対象に、Webサイトとスマートフォンアプリによりユーザー投票を実施。

得票が多い順にランキングを「温泉番付」として東西に分けて発表。

東西共に100軒の宿が番付入り。

温泉地部門、ホテル・旅館部門の他、お風呂・泉質やサービス・おもてなしなど様々な分野でのランキングも紹介しています。

https://travel.biglobe.ne.jp/onsen/award/

※記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

