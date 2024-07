池川明登壇！Uterus『自分の価値を再発見 あなたの魂の役割がわかり 家庭・子育て・仕事が 全て上手くいくリアルトークイベント！』

Uterusは、女性を対象としたトークイベント『自分の価値を再発見 あなたの魂の役割がわかり 家庭・子育て・仕事が 全て上手くいくリアルトークイベント!』を2024年8月8日に東京都・一橋大学講堂で行います。

Uterus『自分の価値を再発見 あなたの魂の役割がわかり 家庭・子育て・仕事が 全て上手くいくリアルトークイベント!』

開催日時:8月8日(木) 13:00〜16:00

受付開始:12:15

会場 :一橋大学講堂

(〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋2-1-2)

アクセス:東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都営新宿線

神保町駅(A8・A9 出口)徒歩4分

東京メトロ東西線 竹橋駅(1b 出口)徒歩4分

参加費 :無料

定員 :500名

主催 :Uterus

■出産した母親の10人に1人が「産後うつ」

世界最高の少子高齢化大国となった日本。

子育て事情は年々厳しくなっているとされており、実際に出産した母親の10人に1人が「産後うつ」となっています。

現代の産後ママは大きく3つの問題を抱えています。

産後も続く体験したことがない傷や痛みに耐える身体的な問題、痛みや将来への不安、恐怖で眠れない精神的な問題、退院後ワンオペ育児になりやすいサポート体制の問題。

これらの問題が一挙に押し寄せ、精神的に「子どもを育てる自信がない。

私には無理なのかもしれない」と、うつやノイローゼのようになってしまう産後ママが増え続けています。

■トークイベントについて

産婦人科医の池川 明先生をゲストにお呼びして女性の「エンパワーメント」を支援するメンタルヘルスサポート講演会を実施します。

産婦人科医として28年間で約2,700件の出産を扱い、30冊以上の出版をされている池川 明先生は「胎内記憶」の第一人者として講演家としてもご活躍されており、「胎内記憶を知り、生まれてきた意味を知れば、人は一瞬で生まれ変わる」をテーマにされており、今回の講演会では赤ちゃんやお父さん、お母さん、自分自身への心のつながりを再度確かめる先生の特別なワークです。

<お申込み方法>

サイトよりお申込み

https://soulwithbody.com/event_talk2024/

※託児付きとなっています。

(無料) 託児の人数に限りがありますので、託児をご希望される方は早めに申込みできます。

<プログラム>

胎内記憶の第一人者 産婦人科医 池川 明先生の胎内記憶のお話と大人気の「たまちゃんワーク」を実施

■講師プロフィール

池川 明

1954年、東京都生まれ。

帝京大学医学部及び大学院を卒業後、医学博士の称号を取得。

1989年に神奈川県横浜市に産婦人科「池川クリニック」を開設し、以来、多くの出産と母子ケアに携わっています。

現在、クリニック院長として出生前・周産期心理学に基づいた医療を提供し続ける一方で、北米出生前・周産期心理学協会(APPPAH)の日本アドバイザーも務めています。

日本の胎内記憶研究の第一人者として広く認知されており、一般社団法人日本胎内記憶教育協会の設立と代表理事を務めることで、この分野の知識を広めています。

彼の業績は100冊以上の著書に反映されており、主演するドキュメンタリー映画は32万人以上に鑑賞され、また、講演会は日本国内はもちろん、世界各国、ヨーロッパ、中国、アジア各国、北米、その他で行っています。

『人が生まれてくる本当の理由』(パブラボ)

『ママ、パパ、生まれる前から大好きだよ!』(学研プラス)

『胎内記憶図鑑』(東京ニュース通信社) など、著書多数。

宮本 尚実

1983年3月11日生まれ。

福岡県久留米市出身。

数秘11・8・5。

助産師として医療の現場の第一線で働いていたことや、うつ状態になった経験を通して、もっと日本の女性が自分らしく人生を謳歌する支援がしたいと思い、Uterus(ユーテラス)株式会社を設立。

女性が自由に生きていくために必要なスキルを提供したいという思いから、マインド、健康、ビジネス3つの分野を伝えていく活動中。

