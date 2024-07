1970年代のTVアニメ『超電磁マシーンボルテスV』『勇者ライディーン』の主役ロボがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。ボルテスVは通常販売されるサイズの最大クラスである1000%、ライディーンはブラックバージョンになっている。『超電磁マシーン ボルテスV』は1977年のTVアニメ。地球侵略を企むボアザン星人と戦う、マシーン5機の合体ロボ・ボルテスVの活躍を描く。またフィリピンでは国民的な人気を得ており、2023年には現地スタッフの手による特撮作品『ボルテスV レガシー』が制作された。同作は2024年10月に日本でも劇場版が公開予定だ。

『勇者ライディーン』は1975年のTVアニメ。ムー帝国の血を引く少年ひびき洸が巨大ロボットのライディーンに乗り、世界を襲う妖魔帝国と戦う。ライディーンは先行していた当時のアニメロボよりスマートな体型が特徴だ。ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。(C) 東映BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK ボルテスV 1000%『超電磁マシーン ボルテスV』の主役ロボをベアブリックで再現。2023年12月の400%に続き、今回は通常発売されるベアブリックの最大サイズである1000%で登場。(C) 東北新社BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK ブラックライディーン 100% & 400%『勇者ライディーン』の主役ロボをベアブリックで再現。当時品玩具をイメージした「ブラックライディーン」仕様だ。メディコム・トイではスーパーロボット作品以外にも様々な作品やキャラクター、アート作品やアーティスト、企業などとコラボしたベアブリックをプロデュース・リリースしている。引き続きその新作情報をお届けしよう。(C) Disney Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.BE@RBRICK Winnie the Pooh COSTUME Ver. (PILE FABRIC) 1000%くまのプーさんがパイル生地の着ぐるみ仕様ベアブリックになって登場。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK TOM (Classic Color) FLOCKY Ver. 100% & 400%BE@RBRICK JERRY (Classic Color) FLOCKY Ver. 100% & 400%アニメ『トムとジェリー』のトムとジェリーをフロッキー仕様のベアブリックで再現。トムは水色、ジェリーは薄いオレンジのクラッシックカラーになっている。セット売りではないのでご注意を。GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK STRIPE 100% & COSTUME Ver. 400%映画『グレムリン』に登場した、凶暴なグレムリンのボス・ストライプを着ぐるみ仕様でベアブリック化。(C) FUJIYABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 金メッキ 蓄光ミルキー入り 100% & 400%不二家のペコちゃんと、和のベアブリック招き猫のコラボアイテム。今回は透明成形+メッキのボディ内部に、蓄光のミルキー入り。Photograph (C) 2024 Museum of Fine Arts, Boston. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Boston Museum 東洲斎写楽「市川鰕蔵の竹村定之進」 100% & 400%ボストン美術館とのコラボベアブリック。東洲斎写楽の浮世絵「市川鰕蔵の竹村定之進」を全身にプリント。背中には写楽の落款、左足後部にはボストン美術館のロゴ入り。(C) Van Gogh MuseumBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK × Van Gogh Museum Van Gogh ”The Bedroom” 100% & 400%(左2点)、1000%(右)ゴッホの名画「The Bedroom(寝室)」で全身を彩ったベアブリック。背中にはゴッホのサインをプリント。(C) MAMESBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK FLOR@ SUNFLOWER 400%(左)、1000%(右)アーティストMAMES(マメズ)による「FLOR@(フローラ)」シリーズの最新作。クリアーのボディ内部にアーティフィシャルフラワーが組み込まれている。今回の花はヒマワリ。(C)2024 RETORTBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK レトクマ 100%(左)、400%(右)ゲーム実況者「レトルト」15周年を記念したベアブリック「レトクマ」が登場。400%は着脱可能な着ぐるみ仕様。2024年8月1日より六本木ミュージアムで行われる15周年展「レトセトラ」で発売予定。なおレトルトHP等での販売が行われる場合あり。数量限定発売につき、品切れの際にはご容赦を。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 招福 桃金メッキ 100% & 400%(左)、1000%(右)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物「和のベアブリック」の新作。人気の招き猫に、桃金メッキでお腹の小判の文字が「招福」のタイプが登場。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SERIES 48 Release Campaign Special Edition 100%1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKA各店頭で「BE@RBRICK SERIES 48」(20243年7月発売予定)を含む5000円(税込)以上購入の肩に各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。次のページにもアイテムあり!「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in SHANGHAI」が2024年6月1日(土)〜2024年6月30日(日)に中国の上海で開催された。その開催記念アイテムがメディコム・トイ直営各店舗で数量限定で2024年8月に順次発売予定。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK PHANTACi 100% & 400%(左2点)、1000%(右)人気スター、ジェイ・チョウによるストリートウェアブランドPHANTACi(ファンタシー)のベアブリック。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SMG 100% & 400%(左2点)、1000%(右)フランスのレーシングチームSMGのベアブリック。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK HAMCUS 400%(左)、1000%(右)香港のファッションブランドHAMCUS(ハムカス)のベアブリック。(C) Anne Valerie DupondBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Anne Valérie Dupond LION (BWWT 3) 1000%アーティストのアン・ヴァレリー・デュポンによるベアブリック。デュポン作のベアブリックはこれまでにも1点ものが販売されたことがあるが、今回はオリジナルを忠実に再現した、初の量産品となる。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク (BWWT 3) 400%木製家具の老舗カリモクの熟練した職人が1品ずつハンドメイドで仕上げた木製ベアブリック。今回は各部に異なる彩色が施されている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク (BWWT 3) 1000%1つ上のカリモク製ベアブリックと同色。こちらもカリモクの熟練した職人が1品ずつハンドメイドで仕上げた究極の逸品。こちらはオーダーメイドの受注生産(受付数限定、規定数に達し次第終了)。メディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYO、他一部店舗で注文受け付け。月に数体しか生産できないため、発送に6ヶ月以上かかる場合あり、予めご了承を。また、送料が別途発生する。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.九谷BE@RBRICK 匠【花鳥風雅 BWWT 3】 400%Produced by 中祥人 (midland Creation)絵付け:河田里美九谷焼の白磁に可動ジョイントを組み込んだ奇跡の磁器製400%ベアブリック。1品ずつ最高レベルの絵付け技術を集結して製作された究極の逸品。「匠シリーズ」でも最高峰の仕様だ。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.九谷BE@RBRICK 花鳥風雅 BWWT 3 1000%Produced by 中祥人 (midland Creation)絵付け:河田里美九谷焼の白磁に可動ジョイントを組み込んだ奇跡の磁器製ベアブリック。1000%は「九谷BE@RBRICK」シリーズ初となる。1品ずつ九谷焼の伝統工芸士と職人により丁寧に製作された究極の逸品。緻密で繊細に描き込まれた絵付けは全て手描きによるものだ。オーダーメイドの受注生産。メディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYO、他一部店舗で注文受け付け。1体の制作に数ヶ月を要するため、発送に6ヶ月以上かかる場合あり、予めご了承を。また、送料が別途発生する。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK CANOTWAIT_ 400%(左)、1000%(右)中国のアパレルブランドCANOTWAIT(キャノットウェイト)のベアブリック。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか?※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。