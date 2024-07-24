¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌð¡¢àÍ¥¾¡ÀÁÉéÅê¼êá½±Ì¾¤â¡Ä¡ÖËÍ¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×2Æü·×130µåÄ¶¤ÎÇ®Åê¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û
¡¡¢¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡¡Âè2Àï¡¦Á´¥»¡½Á´¥Ñ¡Ê24Æü¡¢¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬¡¢2Æü¤Ç·×9ÅÙ¡¢·×Ìó130µå¤ÎÇ®Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¶áÆ£·ò²ð¡¢»³ÀîÊæ¹â¤ÎÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹×¸¥¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ3³ä¡¢ËÍ¤ÎÅê¤²¤ë¤È¤³¤í6³ä¡¢µå¾ì1³ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅêµå¤ò¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î»î¹ç¤Ç½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿·ª¸¶¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤éÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¡£·ª¸¶¤Îµå±ã¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤Ï¤Þ¤º23Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Æ±Æü¤Ï¶áÆ£¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ÀîÊæ¹â¤ÎÅê¼ê¤âÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê»³Àî¤ÏÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë·è¾¡¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤8ËÜ¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£ÈèÏ«º¤Øà¡Ê¤³¤ó¤Ñ¤¤¡Ë¤Î·ª¸¶¤Ï»×¤ï¤ºÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤ÁÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¡ÖÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Î±äÄ¹¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Î2¿Í¤¬·è¾¡¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤í¤Ã¤Æ¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÈè¤ì¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡£¤Ï¤è½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç2021Ç¯¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡ÊÅö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎàÍ¥¾¡Åê¼êá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£2¤Î2¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¸å¡¢ËÍ¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³ÅêµñÈÝ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢DeNAµÜ粼ÉÒÏº¤ËÂÇ·âµ»½Ñ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¡Ä¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¸åÈ¾Àï¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë